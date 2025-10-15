استمتع بدخول القرية العالمية مع فوز محتمل بجائزة 10 ملايين درهم

أطلقت القرية العالمية بالتعاون مع دريم دبي حملة جوائز على مدار الموسم، تتيح للزوار فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 20 مليون درهم.
سيتم احتساب كل تذكرة دخول إلى القرية العالمية تلقائيًا كدخول في السحوبات الأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية والربع سنوية، مما يؤدي إلى الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 10 ملايين درهم في نهاية الموسم.
ستُقام السحوبات مباشرةً على المسرح الرئيسي في القرية العالمية مساء كل خميس. تشمل الجوائز جوائز نقدية، وهواتف آيفون، وذهب، وسيارات.
كيفية المشاركة
سيحصل زوار القرية العالمية الذين يشترون تذاكرهم على إيصال يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR code). بمسح الرمز وإدخال بياناتهم، سيُسجل اسمهم في السحوبات.
سيحصل مشتري التذاكر عبر الإنترنت على تذكرة إلكترونية تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR) ورابط للتسجيل.
بمجرد التسجيل، يتم إدخال الضيوف تلقائيًا في جميع السحوبات لهذا الأسبوع وما بعده، بما في ذلك سحب الجائزة الكبرى.
وقالت زينة داغر، نائب الرئيس الأول للعمليات في القرية العالمية: "في القرية العالمية، نبحث دائمًا عن طرق لتعزيز تجربة الضيوف، وتتيح لنا شراكتنا مع دريم دبي تقديم المزيد من الإثارة في كل زيارة".
"مع جوائز مذهلة يمكن الفوز بها طوال الموسم، وجائزة كبرى ستغير حياة الكثيرين بقيمة 10 ملايين درهم، صُممت هذه المبادرة لجعل كل تذكرة دخول بوابة لذكريات لا تُنسى، ومكافآت استثنائية محتملة."
وستستمر عمليات السحوبات على الجوائز من بداية الموسم وحتى نهايته، مما يضمن للضيوف فرصًا مستمرة للفوز بجوائز كبيرة أثناء استمتاعهم بالتجارب الترفيهية والتسوق وتناول الطعام والثقافة المتنوعة في القرية العالمية.