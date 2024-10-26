استقلالية واكتشاف الذات: المقيمون يختارون السفر بمفردهم

فيما يتعلق بالتكاليف، ذكر راج أن السفر الفردي قد يكون إما رخيصًا أو مكلفًا، حسب التخطيط. "يميل الأمر إلى أن يكون أكثر تكلفة من السفر الجماعي لأنك لا تستطيع تقاسم التكاليف، ولكن هناك طرق للتوفير، مثل الإقامة في بيوت الشباب أو تناول الطعام في الأسواق المحلية". كانت أرخص رحلة له إلى جورجيا، حيث حافظ على انخفاض النفقات، بينما كانت أغلى رحلة له إلى الصين، حيث أنفق بسخاء على التجارب.