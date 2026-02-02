استقرار دبلوماسي وازدهار اقتصادي في الإمارات رغم التوترات الإقليمية

وصرح غرافييه لصحيفة "خليج تايمز" خلال إطلاق التقرير السنوي قائلاً: "لقد ازدهرت سويسرا بشكل لا مثيل له، على الرغم من عدم امتلاكها لموارد طبيعية وعدم وصولها إلى البحر؛ وهو ما لا يُقارن بالأصول التي تمتلكها دولة الإمارات. بالنسبة لي، إذا كنت حكيماً دبلوماسياً —ولا شك في السياسات الحكيمة لدولة الإمارات— فيمكنك الازدهار رغم وجود الكثير من المشاكل حولك. عليك فقط أن تتجنب الدخول في صراع مباشر".