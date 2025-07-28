استقرار أسعار البنزين في الإمارات أغسطس 2025

من المتوقع أن تبقى أسعار البنزين في الإمارات مستقرة أو تشهد تغيراً طفيفاً فقط في أغسطس/آب.

بلغ متوسط سعر إغلاق خام برنت في يوليو حوالي 68.80 دولارًا للبرميل، وهو أقل بقليل من متوسط يونيو البالغ 69.87 دولارًا. وفي الإمارات، حُددت أسعار البنزين في يوليو عند 2.70 درهم للتر للبنزين الممتاز 98، و2.58 درهم للبنزين الخاص 95، و2.51 درهم للبنزين إي-بلس 91.

نظراً لدور أسعار الوقود المحوري في التأثير على التضخم، يُسهم استقرار أسعار البنزين في إبقاء تكاليف النقل وأسعار السلع الأخرى تحت السيطرة. وتُصنّف الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الخمس والعشرين ذات أدنى أسعار البنزين عالمياً، بمتوسط 2.58 درهم للتر.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بلغ معدل التضخم في الإمارات العربية المتحدة 1.4% في الربع الأول من عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة. وقد عدّل المصرف المركزي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2025 بخفض طفيف من 2% إلى 1.9%. ويُعزى هذا التعديل بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض تكاليف النقل. كما عُدّلت توقعات عام 2026 إلى 1.9%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 2.1%.

علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يدعم انخفاض أسعار السلع الأساسية غير المرتبطة بالطاقة توقعات التضخم المُسيطر عليها. ومن المتوقع أن يظل التضخم في عام ٢٠٢٦ ثابتًا عند ١.٩٪، مما يعكس تخفيضًا قدره ٠.٢ نقطة مئوية.

في يوليو، تأثرت أسعار البنزين بشكل رئيسي بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية التجارية العالمية. ومع ذلك، انتعشت العقود الآجلة للنفط الخام الأسبوع الماضي بفضل التفاؤل بشأن التقدم المحرز في مفاوضات التجارة الأمريكية.

قال أسامة الصيفي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ترايز: "ساهمت الاتفاقية الأمريكية اليابانية، التي تُخفّض الرسوم الجمركية على واردات السيارات مع ضمان تعهدات استثمارية كبيرة في الولايات المتحدة، في دعم أسعار النفط. في الوقت نفسه، تُعزز المحادثات الجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي الآمال في مزيد من التسهيلات التجارية، مما قد يُعزز توقعات الطلب على النفط الخام".

وأضاف أنه "مع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن توقيت ونطاق هذه الاتفاقيات قد تخفف من تفاؤل السوق، مما يحد من إمكانية حدوث ارتفاع كبير في الأسعار على المدى القصير".

أسعار البنزين والديزل في الإمارات العربية المتحدة لشهر يوليو 2025، ومخاطر تركيز سوق الأسهم الأمريكية تبرز مع إعلان الشركات الكبرى عن أرباحها