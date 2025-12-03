استقبال الزوار بختم "زايد وراشد" في مطارات دبي

حصل الزوار الذين يدخلون دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دبي على ترحيب خاص في جوازات سفرهم - وهو ختم تذكاري بمناسبة عيد الاتحاد.
احتفالاً بالذكرى الـ 54 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي (GDRFA) بالمسافرين القادمين إلى مطارات دبي بختم جواز سفر "زايد وراشد".
كانت هناك شخصيات كرتونية مبهجة لاستقبال الزوار والعائلات، مما أضاف لمسة من البهجة إلى عملية الهجرة.
يأتي الختم التذكاري كجزء من احتفالات الشهر الوطني (الذي يمتد من يوم العلم إلى عيد الاتحاد)، وكذلك حملة "زايد وراشد" التي أطلقتها "براند دبي" في وقت سابق.
تُقام الحملة حاليًا للعام الثاني على التوالي، وتُكرّم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، اللذين كانا الأباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لـ "براند دبي"، تهدف الحملة هذا العام إلى إحياء "روح السنوات الأولى للاتحاد وتعريف الزوار بالمُثل التي بُنيت عليها دولة الإمارات".
الختم نفسه بسيط، ويظهر رسمًا للأباء المؤسسين، تصويرًا بسيطًا لكن قويًا للأباء المؤسسين معًا في تضامن، مع ظهور ملامحهم الأيقونية. تحمل الصورة أهمية عاطفية ورمزية، تعكس قيم وتاريخ الأمة.
رحبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالزوار بطريقة مماثلة في الماضي، بأختام خاصة لمعرض دبي للطيران، وافتتاح الموسم الثلاثين للقرية العالمية، والمزيد.