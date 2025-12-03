استقبال الزوار بختم "زايد وراشد" في مطارات دبي

تُقام الحملة حاليًا للعام الثاني على التوالي، وتُكرّم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، اللذين كانا الأباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لـ "براند دبي"، تهدف الحملة هذا العام إلى إحياء "روح السنوات الأولى للاتحاد وتعريف الزوار بالمُثل التي بُنيت عليها دولة الإمارات".