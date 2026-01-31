استعداداً لرمضان.. 70% خصومات في كبرى متاجر الإمارات

على نون مينتس، تشمل العروض الرئيسية خصمًا يصل إلى 70 بالمائة على أساسيات المؤن، ومشروبات رمضان، وديكور المنزل، وأدوات المطبخ والطعام، ومنتجات التنظيف المنزلية، والجمال، والعناية الشخصية؛ أساسيات المؤن تبدأ من 1 درهم؛ خصم 60 بالمائة على السمبوسة المجمدة وشرائح السمبوسة؛ وخصم يصل إلى 50 بالمائة على التمور.