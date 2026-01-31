استعداداً لرمضان.. 70% خصومات في كبرى متاجر الإمارات

أعلن تجار التجزئة في الإمارات عن خصومات تصل إلى 70 بالمائة على آلاف المنتجات قبل حلول شهر رمضان المبارك 2026، بأسعار تبدأ من درهم واحد فقط.
سيبدأ رمضان إما في 18 أو 19 فبراير، اعتمادًا على رؤية هلاله، وهو حدث سيتم في مساء 29 فبراير.
من التمور إلى المشروبات إلى العناية الشخصية إلى أدوات المطبخ، أطلقت المتاجر عبر الإنترنت والمتاجر التقليدية في جميع أنحاء الإمارات خصومات، تشمل البقالة، الأدوات المنزلية، المنتجات الإلكترونية، ومستلزمات العناية الشخصية، وغيرها.
أعلنت شركة ADCOOP ومقرها أبوظبي عن استثمار بقيمة 20 مليون درهم لحملة رمضان 2026، مقدمة خصومات تصل إلى 60 بالمائة على أكثر من 4000 منتج وتخفيض الأسعار على 1500 سلعة رئيسية.
سيقوم بائع التجزئة الذي يركز على المجتمع بتوزيع 30,000 وجبة إفطار مجانية وتوفير 12,000 صندوق من مستلزمات رمضان المعبأة مسبقًا، بأسعار 99 درهمًا و 149 درهمًا، عبر متاجره ومنصاته الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، ستدعم رائدات الأعمال الإماراتيات من خلال توفير منصة لعرض المنتجات الأصيلة والمصنوعة محليًا، والترويج للعلامات التجارية المحلية والمنتجات المزروعة محليًا والمصادر المحلية في الإمارات.
“بصفتنا بائع تجزئة يركز على المجتمع، فإننا نركز على ضمان الوصول المستمر إلى الأطعمة الأساسية عالية الجودة بأسعار يمكن للعائلات الاعتماد عليها، خاصة خلال فترات الذروة مثل رمضان،” قال برتراند لوماي، الرئيس التنفيذي للتجزئة في ADCOOP.
قالت أسواق المايا إن شركتها ستقدم خصومات تتراوح بين 25 و 40 بالمائة على فئات مختارة لتوفير مدخرات كبيرة للعملاء، خاصة على المنتجات الأساسية وذات الطلب المرتفع.
ستغطي حملة خصومات رمضان أكثر من 300 منتج، بما في ذلك سلع استهلاكية سريعة الحركة رئيسية، ومواد غذائية أساسية، ومشروبات، ومستلزمات منزلية يومية، بما يتماشى مع احتياجات الاستهلاك في رمضان.
“هذا العام، قدمنا عروضًا مسائية مخصصة، بالإضافة إلى برنامج خصم منفصل في منتصف الليل حيث يكون تدفق العملاء أعلى بكثير في ساعات المساء المتأخرة ومنتصف الليل خلال رمضان،” قال كمال فاشاني، نائب الرئيس التنفيذي، مدير المجموعة وشريك أسواق المايا.
وأضاف أن الشركة ستلتزم بدقة بإرشادات بلدية دبي خلال شهر رمضان.
قالت نون، شركة التجزئة الإلكترونية الإماراتية، إن خصوماتها الرمضانية تشمل آلاف المنتجات عبر جميع الفئات الرئيسية — من البقالة ومستلزمات رمضان إلى ديكور المنزل والأزياء والجمال والمكياج.
وقد أعلنت عن تخفيضات ما قبل رمضان وطوال الشهر الفضيل، مقدمة خصومات تصل إلى 70 بالمائة عبر الفئات اليومية والموسمية الرئيسية.
على نون مينتس، تشمل العروض الرئيسية خصمًا يصل إلى 70 بالمائة على أساسيات المؤن، ومشروبات رمضان، وديكور المنزل، وأدوات المطبخ والطعام، ومنتجات التنظيف المنزلية، والجمال، والعناية الشخصية؛ أساسيات المؤن تبدأ من 1 درهم؛ خصم 60 بالمائة على السمبوسة المجمدة وشرائح السمبوسة؛ وخصم يصل إلى 50 بالمائة على التمور.
وبالمثل، تم تقديم خصم يصل إلى 70 بالمائة على فئات المطبخ والطعام من الآن وحتى نهاية الشهر الفضيل.
أعلنت لولو، عملاق التجزئة، عن خصم يصل إلى 65 بالمائة على أكثر من 5,500 منتج، بما في ذلك البقالة والإلكترونيات والسلع المنزلية، بالإضافة إلى تجميد الأسعار على 300 سلعة أساسية.
قال سليم إم إيه، مدير العمليات العالمية في لولو، إن التركيز ينصب على توفير تجربة تسوق “مدفوعة بالقيمة” للعائلات في جميع أنحاء المنطقة.
“بدعم من التخطيط المبكر والتعاون الوثيق مع فرق التوريد العالمية وشركائنا الموردين، نحن مستعدون تمامًا لإطلاق عروض رمضان ضخمة بخصومات كبيرة عبر آلاف المنتجات، مع الحفاظ على أسعار عادلة ومستقرة على الضروريات اليومية،” قال.
ستستضيف الشركة أيضًا مبادرات رمضان الصحي، ومهرجان التمور، والحلويات، بالإضافة إلى عروض على الأطعمة الطازجة، ومستلزمات الإفطار، والأزياء، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية عبر متاجرها ومنصاتها الإلكترونية وقنوات التجميع.
كما أعلنت أمازون أن المتسوقين في الإمارات يمكنهم الاستفادة من ملايين الصفقات من 27 يناير إلى 14 فبراير عبر العلامات التجارية المحلية والعالمية الشهيرة. وقد أبرمت أيضًا اتفاقيات مع البنوك لتقديم خصومات فورية، وخيارات دفع مرنة وميسورة التكلفة، بالإضافة إلى خيارات توصيل مريحة.
تشمل الصفقات الضروريات اليومية، والإلكترونيات، والمنزل، والمطبخ، ومنتجات التجميل والأزياء.
قال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: “هذا العام، ندعم العملاء ليس فقط من خلال التوفير والراحة المذهلين، ولكن أيضًا بتسهيل العطاء. يمكن للعملاء الآن طلب صناديق الإفطار في دقائق عبر أمازون ناو، مما يساعدنا جماعيًا في دعم العائلات المحتاجة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.”
بالنسبة لمشتريات البقالة اليومية، أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الكبرى عن توفير يصل إلى 50 بالمائة على أساسيات الطهي ومستلزمات المؤن والأدوات المنزلية. يمكن للعملاء أيضًا توفير ما يصل إلى 30 بالمائة على أول ثلاثة طلبات و20 بالمائة على كل طلب لاحق على أمازون ناو خلال فترة التخفيضات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم توفير ما يصل إلى 50 بالمائة على القلايات الهوائية، وآلات الإسبريسو، ومواقد الغاز، وأطقم أواني الطهي، وأدوات المائدة؛ وما يصل إلى 35 بالمائة على المكانس الكهربائية، والترفيه المنزلي، والغسالات، وغسالات الأطباق، والأثاث، والديكور؛ وما يصل إلى 26 بالمائة على الإلكترونيات؛ وما يصل إلى 40 بالمائة على منتجات التجميل والعناية الشخصية؛ وغيرها.