استعداداً لخط مترو دبي الأزرق 2029: تحويلات في المدينة الأكاديمية وتعديلات على حركة السير

وحذرت الهيئة في وقت سابق من تحويلات مرورية في مردف للسبب ذاته، ونصحت السائقين باستخدام طرق بديلة والتخطيط لرحلاتهم مسبقاً.

مشروع الخط الأزرق

ويشتمل مشروع توسعة مترو دبي الشهير ، الذي يمتد على طول 30 كيلومتراً ويتضمن 14 محطة، على 28 قطاراً في شبكته، ما يرفع شبكة السكك الحديدية الحالية إلى 78 محطة و131 كيلومتراً.

ومن المتوقع أن ينقل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليار درهم، والذي من المقرر أن يحقق أرباحاً تتجاوز 56 مليون درهم، 200 ألف راكب في عام 2030، ويرتفع إلى 320 ألف راكب بحلول عام 2040.

ستنقل شبكة النقل 46,000 راكب في الساعة في كلا الاتجاهين، ومن المتوقع أن تُخفّض الازدحام المروري على المسارات التي تخدمها بنسبة 20%. سيربط الخط الجديد تسع مناطق رئيسية في المدينة: مردف، والورقاء، والمدينة العالمية 1 و2، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، ومنطقة رأس الخور الصناعية، وميناء خور دبي، ودبي فستيفال سيتي. ومن المتوقع أن يستوعب المشروع أكثر من مليون نسمة، كما هو موضح في الخطة الحضرية الشاملة لدبي 2040.

ومن المتوقع أن يتراوح وقت السفر على طول الطريق بين 10 إلى 25 دقيقة.

سيضم الخط الأزرق لمترو دبي 14 محطة، منها ثلاث محطات تبادلية: محطة الخور في الجداف على الخط الأخضر، ومحطة سنتربوينت في الراشدية على الخط الأحمر، ومحطة المدينة العالمية 1 على الخط الأزرق، بالإضافة إلى المحطة المميزة في خور دبي. ويشمل الخط تسع محطات مرتفعة وخمس محطات تحت الأرض.