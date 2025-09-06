استعادة الذكريات: "خليج تايمز" توحد عائلة بعد 3 سنوات من الفراق

قبل عام من الآن، دخلت كومال بارمار وابنها أيوش مكتب صحيفة خليج تايمز في دبي، ولم يكن لديهما سوى القليل من الأمل.

كانت هذه أول رحلة لهم خارج غوجارات، وقد قاموا بها دون أي مال تقريبًا أو أدلة ملموسة. لأكثر من ثلاث سنوات، بحثوا عن زوج كومال، سانجاي، الذي اختفى في الإمارات العربية المتحدة. تتبعوا كل دليل في وطنهم، وقدموا شكاوى للسلطات، وتواصلوا مع أي شخص قد يساعد، لكن دون جدوى.

في كل مرة اتصلت فيها كومال برقمه، لم يُجب أحد. لم تُقرأ رسائلها، واستعدت العائلة، المُستنزفة مواردها وقوتها، للأسوأ.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ما لم تكن كومال تعلمه حينها هو أن سانجاي قد مرّ بأوقات عصيبة. خدعه وكيل توظيف وغادر دون أوراق ثبوتية أو مال، فخجل من مواجهة عائلته.

في البداية، لم يكن الأمر سوى بضعة أيام من الصمت، لكنه امتد لسنوات، كما اعترف سانجاي لاحقًا. «استحوذ عليّ الشعور بالذنب».

وعلى هذه الخلفية، قامت كومال وأيوش برحلتهما إلى دبي في سبتمبر/أيلول الماضي ــ في محاولة أخيرة لتتبع مكان وجود سانجاي.

تذكرت كومال قائلةً: "أردنا فقط أن نعرف إن كان على قيد الحياة". بعد ساعات من نشر قصتهما في صحيفة خليج تايمز ، وصلت رسالة من أبوظبي. تعرّف علي حسنين، فني اتصالات باكستاني، على سانجاي في التقرير.

لقد قام هو وأخوه محمد نسيم باستقبال العامل الهندي، ومنحه الطعام والمأوى والكرامة عندما لم يكن لديه مكان آخر يذهب إليه.

وفي صباح اليوم التالي، نقلت صحيفة خليج تايمز كومال وأيوش إلى أبو ظبي.

كان اللقاء مؤثرًا ومؤثرًا. ركض سانجاي ليعانق عائلته، ودموع الارتياح تتدفق بعد سنوات من العذاب.