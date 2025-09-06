استعادة الذكريات: "خليج تايمز" توحد عائلة بعد 3 سنوات من الفراق

قبل عام من الآن، دخلت كومال بارمار وابنها أيوش مكتب صحيفة خليج تايمز في دبي، ولم يكن لديهما سوى القليل من الأمل.
كانت هذه أول رحلة لهم خارج غوجارات، وقد قاموا بها دون أي مال تقريبًا أو أدلة ملموسة. لأكثر من ثلاث سنوات، بحثوا عن زوج كومال، سانجاي، الذي اختفى في الإمارات العربية المتحدة. تتبعوا كل دليل في وطنهم، وقدموا شكاوى للسلطات، وتواصلوا مع أي شخص قد يساعد، لكن دون جدوى.
في كل مرة اتصلت فيها كومال برقمه، لم يُجب أحد. لم تُقرأ رسائلها، واستعدت العائلة، المُستنزفة مواردها وقوتها، للأسوأ.
ما لم تكن كومال تعلمه حينها هو أن سانجاي قد مرّ بأوقات عصيبة. خدعه وكيل توظيف وغادر دون أوراق ثبوتية أو مال، فخجل من مواجهة عائلته.
في البداية، لم يكن الأمر سوى بضعة أيام من الصمت، لكنه امتد لسنوات، كما اعترف سانجاي لاحقًا. «استحوذ عليّ الشعور بالذنب».
وعلى هذه الخلفية، قامت كومال وأيوش برحلتهما إلى دبي في سبتمبر/أيلول الماضي ــ في محاولة أخيرة لتتبع مكان وجود سانجاي.
تذكرت كومال قائلةً: "أردنا فقط أن نعرف إن كان على قيد الحياة". بعد ساعات من نشر قصتهما في صحيفة خليج تايمز ، وصلت رسالة من أبوظبي. تعرّف علي حسنين، فني اتصالات باكستاني، على سانجاي في التقرير.
لقد قام هو وأخوه محمد نسيم باستقبال العامل الهندي، ومنحه الطعام والمأوى والكرامة عندما لم يكن لديه مكان آخر يذهب إليه.
وفي صباح اليوم التالي، نقلت صحيفة خليج تايمز كومال وأيوش إلى أبو ظبي.
كان اللقاء مؤثرًا ومؤثرًا. ركض سانجاي ليعانق عائلته، ودموع الارتياح تتدفق بعد سنوات من العذاب.
شاهد الفيديو أدناه:
اليوم، بعد مرور اثني عشر شهرًا، عادت عائلة بارمار إلى فادودارا. ورغم أن الحياة لم تكتمل فجأة، إلا أنهم الآن يعتزون حتى بأبسط اللحظات: مشاركة الطعام، والدردشة في غرفة المعيشة، والاحتفال بالانتصارات الصغيرة.
في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كنا نتجول في دبي، لا نعلم إن كنا سنرى سانجاي مجددًا. الآن يجلس بجانبي كل يوم، قالت كومال. "أشعر وكأننا استعدنا حياتنا."
كومال ممتنة للغاية للغرباء الذين ساهموا في لمّ شملهم. "عامل علي حسنين ومحمد نسيم من باكستان زوجي كأخ. أمضت الأخصائية الاجتماعية روشان راتوري أيامًا في مساعدتنا على إنهاء ملفات الشرطة وإكمال الأوراق. سيبقى لطفهم خالدًا فينا."
لا يزال توقيت عودتهم يحمل رمزية خاصة. "عدنا إلى غوجارات خلال مهرجان غانيش تشاتورثي العام الماضي. والآن، مع عودة المهرجان، أتذكر تلك الأيام في دبي."
قال سانجاي، الذي عاد للعمل في فادودارا، إن لمّ الشمل منحه فرصة ثانية. "لقد أضعتُ سنواتٍ مع عائلتي. لا أستطيع تغيير الماضي، لكنني أحاول كل يوم تعويض ذلك الوقت الضائع. أدركتُ أن لا شيء أهم من العائلة."
في هذه الأثناء، قال أيوش، الذي بدأ العمل كمهندس متدرب، إن هذه المحنة علّمته الصمود. "مررنا بأسوأ أوقات حياتنا، لكنها أظهرت لي مدى هشاشة كل شيء. الآن، أفضل ما في يومي هو مجرد التحدث مع والدي عن العمل أو سماع نصائحه. إنه شيء ظننت أنني فقدته إلى الأبد."
ابنهما الأكبر، الذي يعمل في الخارج، سافر إلى الهند بعد لمّ الشمل بفترة وجيزة. بالنسبة لكومال، كانت رؤية الأربعة معًا في منزلهم في فادودارا هي اللحظة التي شعرت فيها أخيرًا بالراحة. نشرت العائلة صورة لهم وهم يبتسمون، وهي صورة تقول كومال إنها "دليل على حدوث المعجزات".
رغم أن ندوب تلك السنوات لا تزال باقية، إلا أن عائلة بارمار تنظر الآن إلى الحياة بشكل مختلف. قالت كومال: "كنا نعتبر الأمور من المسلمات... المهرجانات، ووقت العائلة، وحتى المحادثات القصيرة. أما الآن، فكل لحظة من تلك اللحظات تبدو ثمينة بالنسبة لنا".
وبينما تحتفل غوجارات مجددًا بعيد غانيش تشاتورثي، لا يسعها إلا أن تتأمل في رحلتها. "في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كنتُ في الإمارات العربية المتحدة، لا أعلم إن كنا سنرى سانجاي مجددًا. هذا العام، هو في وطننا. هذه أعظم نعمة لنا."
