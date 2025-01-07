استطلاع: فجوة بين الجنسين في المكافآت وزيادات الرواتب
كشف تقرير جديد عن وجود فرق في المكافآت والمزايا المالية بين الجنسين في المنطقة، حيث من المرجح أن يحصل الرجال على نصيب الأسد منها، بينما تستفيد النساء بشكل أكبر من سياسات التوازن بين العمل والحياة، وفقاً لاستطلاع "بيت دوت كوم" (Bayt.com).
ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن ساعات العمل المرنة لم تُعرض إلا على 25% من المستطلعة آراؤهم، في حين لا تزال الفوائد الأسرية، مثل البدلات التعليمية أو دعم السفر، نادرة.
وحدد الاستطلاع الذي شمل مشاركين من أكثر من 1200 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وبلاد الشام، كيف يمكن لأصحاب العمل تحسين هياكل التعويضات، والاحتفاظ بالمواهب، وفهم احتياجات القوى العاملة اليوم بشكل أفضل.
زيادات الرواتب
ولم يحصل أغلب المشاركين، 66%، على زيادات في الرواتب في عام 2024، مع توقع 46% من النساء و34% من الرجال حالياً زيادات في الرواتب بنسبة 20% أو أكثر في عام 2025. ويخطط واحد من كل خمسة لطلب زيادة في الرواتب في عام 2025، مما يعكس توقعات الأجور المرتفعة.
وأشار الموظفون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استفادتهم من السكن والبدلات التي يوفرها لهم صاحب العمل. وفيما يتعلق بديناميكيات الدخل، يزعم حوالي ثلاثة أرباع الرجال الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم يعيلون أنفسهم، في حين تزعم 31% فقط من المشاركات تلقي الدعم من الزوج أو دخل الأسرة والاعتماد عليه.
التنقل الوظيفي
وأبرز الاستطلاع أن الرجال يميلون أكثر إلى تغيير وظائفهم مقارنة بالنساء (65% مقابل 50%)، وغالباً ما يكون ذلك مدفوعاً بالسعي للحصول على تعويضات أفضل أو التقدم الوظيفي.
وكان معدل تغيير الموظفين لوظائفهم أعلى بين المشاركين الأصغر سناً، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، حيث أظهر أكثر من 40% منهم ميلاً إلى تغيير الوظائف. وقد شغل العديد منهم ثلاثة وظائف أو أكثر في وقت مبكر من حياتهم المهنية. وعلى النقيض من ذلك، غالباً ما يصرح الموظفون الذين تبلغ أعمارهم 36 عاماً فأكثر عن شغلهم خمسة أدوار أو أكثر في الماضي، مما يعكس استقرارهم الوظيفي ونموهم.
كما أن 81% من المشاركين في الاستطلاع لم يقضوا أكثر من عامين مع صاحب عملهم الحالي، مما يشير إلى انتقالات وظيفية واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تؤدي القيود التعاقدية التي يفرضها أصحاب العمل إلى استقالة الموظفين من وظيفتهم في فترة قصيرة، حيث أمضى 48% من المشاركين مع صاحب عملهم الحالي 1-2 سنة فقط.
الاحتفاظ بالمواهب
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يخطط 59% من المشاركين لترك مناصبهم الحالية في المستقبل القريب، ويتصدر هذا الاتجاه الموظفون الأصغر سناً، مشيرين إلى الرواتب غير الكافية، والإرهاق، والتقدير المحدود كدوافع أساسية. وتساهم بيئات العمل السامة، بما في ذلك سياسات المكتب والمحسوبية، في زيادة عدم الرضا.
وبشكل عام، أفاد 87% من المشاركين بتغيير وظائفهم مرة واحدة على الأقل في العام الماضي، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى أن يعالج أصحاب العمل تحديات الاحتفاظ بالموظفين. وقد أبرز الاستطلاع العديد من الفجوات الحرجة في هياكل التعويضات والمزايا والتقدم الوظيفي، وخاصة بالنسبة للموظفين الأصغر سناً والنساء. ومن خلال معالجة هذه المجالات، يمكن للمؤسسات إشراك مواهبها بشكل أكثر فعالية، والحد من تغيير العمال لوظائفهم، وبناء قوة عاملة مرنة.