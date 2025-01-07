استطلاع: فجوة بين الجنسين في المكافآت وزيادات الرواتب

وكان معدل تغيير الموظفين لوظائفهم أعلى بين المشاركين الأصغر سناً، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، حيث أظهر أكثر من 40% منهم ميلاً إلى تغيير الوظائف. وقد شغل العديد منهم ثلاثة وظائف أو أكثر في وقت مبكر من حياتهم المهنية. وعلى النقيض من ذلك، غالباً ما يصرح الموظفون الذين تبلغ أعمارهم 36 عاماً فأكثر عن شغلهم خمسة أدوار أو أكثر في الماضي، مما يعكس استقرارهم الوظيفي ونموهم.