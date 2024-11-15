استطلاع: حوادث الطرق تتصدر قائمة المخاطر في الإمارات

كان هناك 352 حالة وفاة على الطرق في جميع أنحاء البلاد في عام 2023، أي أكثر بتسع حالات وفاة من 343 حالة وفاة مسجلة في عام 2022. ومع ذلك، أظهرت أرقام العام الماضي انخفاضًا بنسبة 8 في المائة مقارنة بـ 381 حالة وفاة مسجلة في عام 2021.