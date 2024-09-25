الإمارات
استشهاد 4 جنود إماراتيين وإصابة 9 آخرين أثناء تأدية الواجب
نعت وزارة الدفاع الشهداء البواسل وتقدمت بخالص التعازي لأسر الشهداء
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن استشهاد أربعة من منتسبي قواتها المسلحة في حادث أثناء تأدية الواجب، وإصابة تسعة آخرين في الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء 24 سبتمبر.
وذكرت الوزارة أنه تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، كما تمنت لهم الوزارة الشفاء العاجل.
ونعت وزارة الدفاع شهداءها البواسل، وتقدمت بخالص التعازي لأسر الشهداء.
وفي فبراير/شباط، قُتل أربعة من أفراد القوات المسلحة وضابط بحريني في هجوم إرهابي في الصومال.
وكان العقيد محمد المنصوري، ووكيل الوزارة أول محمد الشامسي، ووكيل الوزارة أول خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي، يؤدون مهامهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية عندما وقع الهجوم.