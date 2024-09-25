استشهاد 4 جنود إماراتيين وإصابة 9 آخرين أثناء تأدية الواجب

وذكرت الوزارة أنه تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، كما تمنت لهم الوزارة الشفاء العاجل.

ونعت وزارة الدفاع شهداءها البواسل، وتقدمت بخالص التعازي لأسر الشهداء.

وفي فبراير/شباط، قُتل أربعة من أفراد القوات المسلحة وضابط بحريني في هجوم إرهابي في الصومال.

وكان العقيد محمد المنصوري، ووكيل الوزارة أول محمد الشامسي، ووكيل الوزارة أول خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي، يؤدون مهامهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية عندما وقع الهجوم.