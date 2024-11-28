استشهاد جندي إماراتي بعد 10 سنوات من إصابته في "عاصفة الحزم"

وكان وزير إماراتي قد كتب على تويتر أن صاروخ أرض-أرض انفجر في مستودع للذخيرة استهدف الجنود. وكان سبعة جنود قد لقوا حتفهم في وقت سابق، ليرتفع إجمالي عدد الجنود الشهداء في اليمن إلى 52.