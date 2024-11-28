استشهاد جندي إماراتي بعد 10 سنوات من إصابته في "عاصفة الحزم"
استشهد مساء الثلاثاء، أحد جنود الإمارات الذين تعرضوا لإصابات بالغة أثناء مشاركتهم في عملية عاصفة الحزم في اليمن عام 2015. ويقبع محمد عتيق سالم بن سلومة الخييلي في العناية المركزة منذ نحو 10 سنوات.
وأعلنت وزارة الدفاع عن استشهاد الجندي، وقدمت خالص تعازيها لأسرة الفقيد.
وقد استشهد 45 جندياً إماراتياً أثناء قتالهم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن في سبتمبر/أيلول 2015، وهو أعلى عدد من القتلى في ساحة المعركة في تاريخ البلاد.
وكان وزير إماراتي قد كتب على تويتر أن صاروخ أرض-أرض انفجر في مستودع للذخيرة استهدف الجنود. وكان سبعة جنود قد لقوا حتفهم في وقت سابق، ليرتفع إجمالي عدد الجنود الشهداء في اليمن إلى 52.
من جانبه، قدم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للتنمية وشؤون الشهداء، واجب العزاء إلى أسرة الجندي.
حضر الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان، مجلس العزاء الذي أقيم في منطقة أبو سمرة بمدينة العين.