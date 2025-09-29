استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: تسوق السياح المعفى من الضرائب

سهّلت دولة الإمارات العربية المتحدة على الزوار استرداد أموالهم عند مغادرتهم البلاد. في عام ٢٠٢٤، أُطلقت خدمة التسوق الإلكتروني، ما يتيح للزوار شراء البضائع عبر الإنترنت ثم التقدم بطلب استرداد الأموال عبر مواقع التجارة الإلكترونية.

فوضت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة "بلانيت"، وهي شركة مزودة للخدمات، بإدارة جميع معاملات استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذا النظام لا يحتاج إلى ورق ويُحدّث باستمرار، ويُعتبر الأول من نوعه في العالم.

إنها توفر منصة رقمية تسمح للسياح بمسح جوازات سفرهم بسهولة، وإكمال معاملات الشراء، ومشاركتها تلقائيًا في شكل فواتير رقمية.

وهنا كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الإجراء.

الأهلية

يحق لك استرداد ضريبة القيمة المضافة إذا كنت زائرًا تتسوق في الإمارات العربية المتحدة. الحد الأدنى للإنفاق المؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة هو 250 درهمًا إماراتيًا. لا يحق لأعضاء الطاقم استرداد ضريبة القيمة المضافة.