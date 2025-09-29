استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: تسوق السياح المعفى من الضرائب

هل تعلم أن أي سائح في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهل للحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته؟
سهّلت دولة الإمارات العربية المتحدة على الزوار استرداد أموالهم عند مغادرتهم البلاد. في عام ٢٠٢٤، أُطلقت خدمة التسوق الإلكتروني، ما يتيح للزوار شراء البضائع عبر الإنترنت ثم التقدم بطلب استرداد الأموال عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
فوضت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة "بلانيت"، وهي شركة مزودة للخدمات، بإدارة جميع معاملات استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذا النظام لا يحتاج إلى ورق ويُحدّث باستمرار، ويُعتبر الأول من نوعه في العالم.
إنها توفر منصة رقمية تسمح للسياح بمسح جوازات سفرهم بسهولة، وإكمال معاملات الشراء، ومشاركتها تلقائيًا في شكل فواتير رقمية.
وهنا كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا الإجراء.
يحق لك استرداد ضريبة القيمة المضافة إذا كنت زائرًا تتسوق في الإمارات العربية المتحدة. الحد الأدنى للإنفاق المؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة هو 250 درهمًا إماراتيًا. لا يحق لأعضاء الطاقم استرداد ضريبة القيمة المضافة.
هناك طريقتان للتسوق معفاة من الضرائب في الإمارات العربية المتحدة.
الطريقة الأصلية
بعد التسوق، اطلب معاملة معفاة من الضرائب من التاجر.
سيقوم التاجر بإدخال معلوماتك في النظام الرقمي المعفى من الضرائب.
ستتلقى فاتورة ضريبية وبطاقة إعفاء من الضرائب من Planet. تحتوي البطاقة على رمز QR يربطك ببوابة Planet للمتسوقين، حيث يمكنك مراجعة مشترياتك.
عند مغادرتك دولة الإمارات العربية المتحدة، تأكد من التحقق من صحة مشترياتك المعفاة من الضرائب عند نقاط التفتيش المحددة.
طريقة خالية من الورق
بعد التسوق، اطلب معاملة معفاة من الضرائب من التاجر.
سيقوم التاجر بإدخال معلوماتك في النظام الرقمي المعفى من الضرائب.
سيتم إصدار فاتورة ضريبية رقمية لك، وسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم هاتفك الجوال. يمكنك الوصول إلى بوابة المتسوق من خلال الرابط الموجود في الرسالة.
قم بالتحقق من صحة مشترياتك عند نقاط التفتيش المخصصة لشركة Planet عند مغادرتك دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقول موقع Planet أنه يجب عليك مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ست ساعات من التحقق من صحة بضائعك، وإلا فسوف تضطر إلى المرور بعملية استرداد ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى.
للتحقق من صحة مشترياتك، عليك زيارة نقاط التحقق التابعة لشركة بلانيت قبل تسجيل أمتعتك. هذه النقاط موجودة في جميع المطارات المدنية والموانئ البحرية والمعابر البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قم بتقديم مستندات السفر الخاصة بك والبضائع وفواتير الضرائب (في حالة عدم اختيارك للمسار الخالي من الأوراق).
في هذه المرحلة، سيتم تصنيف معاملاتك إلى "التحقق من القناة الحمراء" أو "التحقق من القناة الخضراء". يعني التحقق من القناة الحمراء أن جميع معاملاتك قد تم التحقق منها ويمكنك الانتقال إلى اختيار طريقة استرداد الأموال. أما في الحالة الأولى، فيتعين عليك فحص بضائعك في نقطة تحقق تابعة لشركة Planet بعد إتمام إجراءات الهجرة. توجه إلى هذه النقطة بعد إتمام إجراءات الهجرة، وبمجرد التحقق من مشترياتك، يمكنك اختيار طريقة استرداد الأموال.
طرق الاسترداد المتاحة هي بطاقات الائتمان، أو المحفظة الرقمية، أو الدفع نقدًا بالدرهم الإماراتي. إذا اخترت الدفع نقدًا، يمكنك استرداد أموالك فورًا من شباك التذاكر. ووفقًا لموقع "بلانيت"، يبلغ الحد الأقصى للاسترداد النقدي 35,000 درهم إماراتي.
إذا اخترت البطاقة، سيتم معالجة عملية استرداد المبلغ خلال 9 أيام من مغادرتك دولة الإمارات العربية المتحدة.
تُفرض رسوم قدرها 4.80 درهم لكل معاملة معفاة من الضرائب. ستسترد 87% من إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة.
مهلة التحقق من معاملاتك المعفاة من الضرائب هي 90 يومًا من تاريخ الشراء. لديك 12 شهرًا من تاريخ التحقق للمطالبة باسترداد المبلغ.
فيما يلي قائمة بالسلع غير المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة:
البضائع التي تم استهلاكها كليًا أو جزئيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة
المركبات الآلية والقوارب والطائرات
البضائع التي لا تكون بحوزتك عند مغادرة البلاد
خدمات
البضائع التي تم استخدامها كليًا أو جزئيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تحتوي على العبوة الأصلية