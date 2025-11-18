استرداد الودائع حتى 4 آلاف درهم في 30 دقيقة من "كهرباء دبي"

الآن، يمكن لعملاء هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) استرداد الودائع حتى 4000 درهم في غضون 30 دقيقة، بفضل نظام آلي جديد.
في السابق، كان يمكن أن يستغرق معالجة الاسترداد حوالي أربعة أيام، ولكن النظام المطور يسرع العملية بشكل كبير مع تحسين الدقة والموثوقية.
يتضمن النظام الجديد فحوصات تحقق شاملة، مما يسمح بإرسال تعليمات مباشرة إلى البنك لتحويل الاسترداد مباشرة إلى حساب العميل. هذه الأتمتة تلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي، مما يضمن خدمة أسرع وأكثر سلاسة وموثوقية لعملاء ديوا.
بناءً على جهودها في الابتكار الرقمي، أطلقت ديوا نسخة محدثة من برنامج الحياة الذكية في 18 أكتوبر. يتيح التحديث للمستهلكين معرفة ما إذا كانوا يستهلكون كهرباء ومياه أكثر أو أقل من جيرانهم.
“لقد أطلقنا برنامج الحياة الذكية ١.٥. بناءً على البيانات والذكاء الاصطناعي، سيأخذ استهلاكك ويقارنه مع جيرانك، ويقدم لك توصيات ونصائح حول كيفية تقليل الاستهلاك للوصول إلى نفس المستوى كما في منطقتك. هذه التوصيات مخصصة بشكل كبير حول كيفية تقليل استهلاكك من الماء أو الكهرباء”، قال الدكتور علي راشد بن غيث السويدي، رئيس الابتكار في ديوا، في وقت سابق لـالخليج تايمز.
يمكن للعملاء الوصول إلى هذه المعلومات مباشرة من خلال تطبيق ديوا، الذي يوفر رؤى حول أنماط الاستهلاك الفردية والجماعية.
