استرداد الودائع حتى 4 آلاف درهم في 30 دقيقة من "كهرباء دبي"

“لقد أطلقنا برنامج الحياة الذكية ١.٥. بناءً على البيانات والذكاء الاصطناعي، سيأخذ استهلاكك ويقارنه مع جيرانك، ويقدم لك توصيات ونصائح حول كيفية تقليل الاستهلاك للوصول إلى نفس المستوى كما في منطقتك. هذه التوصيات مخصصة بشكل كبير حول كيفية تقليل استهلاكك من الماء أو الكهرباء”، قال الدكتور علي راشد بن غيث السويدي، رئيس الابتكار في ديوا، في وقت سابق لـالخليج تايمز.