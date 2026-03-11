استراحة وسط الزهور.. "حديقة دبي المعجزة" تهدي سكان الإمارات دخولاً مجانياً

سيتمكن المقيمون في الإمارات من زيارة حديقة دبي المعجزة الشهيرة مجانًا لفترة محدودة هذا الشهر، في محاولة تهدف إلى توفير بعض الراحة للعائلات والزوار في المدينة.

من 15 إلى 31 مارس، يمكن للمقيمين الاستمتاع بالدخول المجاني إلى الوجهة الشهيرة بمجرد إبراز بطاقة الهوية الإماراتية عند المدخل. العرض حصري للمقيمين في الإمارات، ويجب إظهار بطاقة هوية إماراتية سارية للاستفادة من الدخول المجاني.

ستكون الحديقة مفتوحة يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً خلال هذه الفترة.

صرح المسؤولون بأنه لا يلزم الحجز ولا يوجد حد لعدد الزوار، مما يتيح للمقيمين الزيارة في أي وقت يناسبهم.

تأتي هذه المبادرة في وقت تتخذ فيه السلطات والمؤسسات في جميع أنحاء الإمارات خطوات لطمأنة المجتمعات وتقديم فرص للمقيمين للاسترخاء وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء وسط التوترات الإقليمية المستمرة.

تقع حديقة دبي المعجزة في أرجان، البرشاء جنوب 3، وهي واحدة من أكبر حدائق الزهور الطبيعية في العالم، وتشتهر بعروضها الزهرية المتقنة، والمنشآت ذات الطابع الخاص، والمنحوتات الضخمة المصنوعة من ملايين الزهور المتفتحة.