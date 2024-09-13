الإمارات
استراحات لسائقي التوصيل في محطات المترو والحافلات
تشجيع السائقين على استخدام مناطق الاستراحة هذه بين الساعة 12 ظهراً و3 عصراً.
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناطق استراحة مخصصة لسائقي توصيل الطلبات في مختلف أنحاء المدينة. تتوفر هذه المناطق في جميع محطات المترو والحافلات العامة للسائقين الذين يرتدون الزي الرسمي.
وتم تشجيع السائقين على استخدام مناطق الاستراحة هذه بين الساعة 12 ظهراً و3 عصراً.
وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان راحة هؤلاء العمال الأساسيين وتعزيز جودة حياتهم، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبونه في حياة سكان دبي.