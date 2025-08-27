استراتيجية "الإجازة المؤجلة": توفّرآلاف الدراهم على مقيمي الإمارات عند عودتهم

اختار العديد من المقيمين في الإمارات الذين سافروا إلى بلدانهم لقضاء العطلات الصيفية تأجيل رحلات عودتهم بعد أن تفاجأوا بارتفاع تكاليف تذاكر الطيران في شهر أغسطس. ومع ارتفاع الأسعار من بعض البلدان إلى أكثر من 2,000 درهم للشخص الواحد، وُضعت العائلات أمام خيار صعب: إما دفع مبالغ إضافية أو الانتظار حتى تنخفض الأسعار.

بالنسبة لأولئك الذين انتظروا حتى الأسبوع الأول من سبتمبر، أتت جهودهم بثمارها. فقد انخفضت أسعار التذاكر إلى النصف تقريباً مقارنة بأسعار أغسطس، مما أتاح للمقيمين توفير آلاف الدراهم، بالإضافة إلى قضاء أيام إضافية مع العائلة في الوطن. حتى أن بعض المقيمين يطلقون على هذه الاستراتيجية اسم "delaycation" (إجازة مؤجلة) — أي تمديد قصير للعطلة صاحبه توفير كبير في المال.

توفير يصل إلى 8 آلاف درهم

بالنسبة للمقيم في دبي سالك أحمد قاضي، كان هذا الصيف يدور حول التخطيط الدقيق. سافر مع عائلته المكونة من ثمانية أفراد إلى مدينة مانجالور في أوائل يوليو، تاركاً أطفاله لقضاء العطلة مع أجدادهم. وبعد 10 أيام فقط، عاد إلى دبي بمفرده للاعتناء بعمله، مخططاً للعودة لاحقاً لإحضار عائلته إلى الوطن.

في منتصف أغسطس، بدأ أيوب في البحث عن الأسعار. يقول: "طلبت من وكيل سفريات أن يبحث عن تذاكر بين 20 و25 أغسطس، أي قبل إعادة فتح المدارس مباشرة". "كل تذكرة كانت أكثر من 1,800 درهم، بغض النظر عن المدينة التي بحثت عنها في جنوب الهند".

كان هذا يعني أنه سيتعين عليه دفع أكثر من 14,000 درهم لرحلة العودة وحدها. بدلاً من ذلك، قرر أيوب الانتظار. بقيت عائلته لفترة أطول قليلاً، مما منحه الفرصة لحضور حفل زفاف ابن عمه في الهند والاستمتاع بمزيد من الوقت مع العائلة.

عندما حجز التذاكر أخيراً في 7 سبتمبر، انخفضت الأسعار إلى 986 درهماً لكل تذكرة. يقول: "لقد وفرت أكثر من 1,000 درهم على التذكرة الواحدة. بالنسبة لثمانية منا، فإن هذا يمثل توفيراً يتراوح بين 7,000 و8,000 درهم".

توفير 3 آلاف درهم والمزيد من الوقت مع الوالدين

سافر عمر منصور، الذي يعيش في الشارقة، مع زوجته وطفليه لقضاء العطلة مع والديه. ومثل كثيرين آخرين، خطط في البداية للعودة قبل بدء المدارس في أواخر أغسطس.

لكن أسعار التذاكر أوقفته. قال عمر: "كان أقل سعر يمكنني العثور عليه يزيد عن 1,600 درهم للشخص الواحد خلال أغسطس. وبالنسبة لأربعة منا، كان ذلك يعني ما لا يقل عن 6,400 درهم".

بعد التحدث مع صاحب العمل، مدّد عمر إجازته لمدة أسبوع وقرر انتظار انخفاض الأسعار. انخفضت التذاكر إلى حوالي 876 درهماً للشخص الواحد في 7 سبتمبر. وقال: "دفعنا حوالي 3,500 درهم في المجموع لأربعة أشخاص. مقارنة بأسعار أغسطس، هذا توفير يصل إلى 3,000 درهم تقريباً".

كما كان للتأجيل فائدة أخرى: فقد تمكن أطفال عمر من حضور تجمع عائلي، واستطاع هو قضاء بضعة أيام إضافية مع والديه المسنين. ويضيف: "لم يكن الأمر يتعلق بالمال فقط. الوقت الإضافي في الإسكندرية كان ثميناً. والعودة في سبتمبر تعني أننا تجنبنا الذروة في المطارات".

حالة طارئة تتحول إلى "إجازة مؤجلة"

خططت نيها شارما، وهي موظفة في قطاع المالية ومقيمة في أبراج بحيرات الجميرا، لرحلة قصيرة إلى دلهي مع طفليها في أوائل يوليو. عاد زوجها إلى الإمارات بعد أسبوعين لاستئناف العمل، بينما خططت نيها لإعادة الأطفال قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.

ولكن مع اقتراب العطلة من نهايتها، غيّر طارئ عائلي كل شيء. قالت نيها: "كان علينا أن نبقى لفترة أطول قليلاً مما خططنا له". "لم يكن الأمر سهلاً، خاصة مع إعادة فتح المدارس، لكن العائلة تأتي دائماً في المقام الأول".

وبينما كانت لا تزال تعمل على ترتيبات عودتها، أعلنت حكومة الإمارات عن عطلة رسمية للقطاع الخاص يوم الجمعة، 5 سبتمبر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وهذا يعني عطلة نهاية أسبوع طويلة، مع عطلة يومي السبت والأحد تلقائياً.

وقالت: "فكرت، لماذا أعود على عجلة في الأسبوع الأخير من أغسطس بينما هناك عطلة نهاية أسبوع طويلة قادمة؟ قررنا العودة بعد تلك العطلة، حتى يتمكن الأطفال من الاستقرار بهدوء بعد الإجازة".

تمكن أطفالها من قضاء بضعة أيام إضافية مع أجدادهم وأبناء عمومتهم، بينما شعرت نيها بالراحة لتمكنها من دعم عائلتها خلال حالة الطوارئ. "لقد تضافرت الأمور بطريقة لم نخطط لها. بقينا لأننا اضطررنا لذلك، ثم أدركنا أن ذلك منحنا المزيد من الوقت العائلي وعودة أكثر سلاسة".