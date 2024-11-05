استراتيجية إماراتية جديدة تستهدف 2.2 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي بحلول 2031
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات أطلقت استراتيجية لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031.
جاء الإعلان عن ذلك في اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعقد في أبوظبي وتختتم يوم الأربعاء.
وتتضمن أجندة اجتماعات هذا العام ثلاثة مسارات وطنية تركز على الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، كما تتضمن ثماني جلسات نقاشية حول الأولويات الوطنية بمشاركة رؤساء الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ويشارك أكثر من 500 شخصية من كبار الشخصيات، بما في ذلك الحكام وأولياء العهد والمسؤولون الحكوميون الاتحاديون والمحليون.
وأضاف الشيخ محمد أن اجتماعات الثلاثاء تضمنت تكريم الجهات المتميزة في تطبيق الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعة من المثقفين في الدولة.
وأضاف أن الإجتماعات شهدت أيضاً جلسات متخصصة، وتوقيع اتفاقيات، واجتماعات مختلفة بين حكومات الإمارات المختلفة.