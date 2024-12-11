استراتيجيات التسوق الذكية خلال "مهرجان دبي": تجارب وآراء الزوار

قالت بيرناديت لالوج: "أعطي هذا العام الأولوية للتسوق لأطفالي وزوجي. العيش في الإمارات العربية المتحدة أمر رائع لأن هناك بعض أنواع المبيعات على مدار العام. ومع ذلك، أميل إلى انتظار المبيعات الكبرى لشراء سلع أكبر. عيد ميلاد زوجي هو 21 يناير، وهو حاليًا يحب الصيد. أعتزم إهداؤه قارب كاياك هذا العام لأنه كان يبحث عنه. يكلف حوالي 5000 درهم للقارب عالي الجودة. لحسن الحظ، يصادف عيد ميلاده مهرجان دبي للتسوق، حيث قد أجده مخفضًا بنسبة 50 في المائة - وهي صفقة جيدة جدًا لا يمكن تفويتها.