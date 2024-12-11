استراتيجيات التسوق الذكية خلال "مهرجان دبي": تجارب وآراء الزوار
سافر "أشوين كوتان" وعائلته من نيودلهي في الهند إلى دبي خصيصًا لحضور مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر من 6 ديسمبر إلى 12 يناير.
لقد كانوا حريصين على تجربة الحدث عن قرب، حيث جذبتهم سمعته الطيبة في تقديم عروض تسوق فريدة وأجوائه المفعمة بالحيوية. لقد حقق المهرجان توقعاتهم، حيث قدم لهم تجربة مثيرة لا تُنسى.
وقال أشوين (22 عاماً) وهو يروي تجربته: "سمعت لأول مرة عن مهرجان دبي للتسوق من الأصدقاء والعائلة، ثم أصبحت مقاطع الفيديو على إنستغرام وغيرها من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت أكثر إثارة. لذا، قررنا زيارة دبي هذا العام، وخاصة خلال هذا الوقت، للاستفادة من المبيعات الضخمة. تمكنت من الحصول على هاتف سامسونج إس 23 مقابل 700 درهم إماراتي (15000 روبية هندية) أرخص من الهند. كما اشتريت العطور والأشياء الجديدة والسترات وبعض الشوكولاتة الفاخرة. وحصلت على بعض الصفقات الرائعة على بعض الأشياء الفريدة الأخرى".
سلطت دراسة حديثة الضوء على الدور المهم الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع مستوى الوعي بفعاليات المبيعات الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوق.
وبحسب بيانات جديدة من يوجوف، يظل مهرجان دبي للتسوق حدث المبيعات الأكثر ترقباً بالنسبة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يخطط 61% منهم للتسوق خلال المهرجان.
ويعتبر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي قويا بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عاما فأكثر، حيث يعتمد عليها 73 في المائة للحصول على تحديثات حول المبيعات الكبرى.
علاوة على ذلك، يتأثر 52 في المائة من السكان بمواقع التسوق عبر الإنترنت، في حين يتأثر 51 في المائة بالإعلانات عبر الإنترنت عند اتخاذ قرارات الشراء.
عروض العملاء المخلصين
تنتظر "كارينا شاشكوفا"، مدمنة التسوق المعلنة عن نفسها، بفارغ الصبر المبيعات السنوية لأنها توفر لها فائدة إضافية تتمثل في تجربة تسوق حصرية مخصصة للعملاء المخلصين في متاجر مختارة راقية.
"أنا عميلة مخلصة في متاجر مثل بلومينجديلز وهارفي نيكولز. تتيح أحداث البيع المسبق لكبار الشخصيات للعملاء الدائمين معاينة واختيار العناصر قبل اندفاع البيع الرئيسي وأنا أتطلع إلى ذلك. لذا يمكنني التصفح دون حشود، وتجربة ما أحبه، وحجز خياراتي. ثم في صباح يوم البيع، أشتري اختياراتي بأسعار مخفضة."
وتكشف البيانات أن 36% من الناس ينتظرون مثل هذه العروض لشراء السلع الفاخرة. "في بعض الأحيان، يمكن العثور على حقيبة يد عالية الجودة بقيمة 10 آلاف درهم مقابل 5 آلاف درهم، وهو ما يمثل خصماً بنسبة 50% وعرضاً مذهلاً".
وعن أغلى مشترياتها، أضافت: "اشتريت قبل سنوات قليلة بضع ساعات من علامة كارتييه في مول الإمارات.
وأضافت المواطنة الكازاخستانية: "أخطط هذا العام للذهاب للتزلج، لذا سأبحث عن بعض معدات التزلج بأسعار مخفضة. ليس من الضروري أن تكون عصرية؛ شيء ذو جودة جيدة سيفي بالغرض".
ابحث عن خصم كبير
وفي الوقت نفسه، وبحسب التقرير المنشور، قال ما يقرب من 44 في المائة من المتسوقين إنهم "يؤجلون" إجراء عمليات الشراء الأساسية حتى عروض التنزيلات الكبرى، بينما ينتظر 36 في المائة مثل هذه العروض لشراء السلع الفاخرة.
قالت بيرناديت لالوج: "أعطي هذا العام الأولوية للتسوق لأطفالي وزوجي. العيش في الإمارات العربية المتحدة أمر رائع لأن هناك بعض أنواع المبيعات على مدار العام. ومع ذلك، أميل إلى انتظار المبيعات الكبرى لشراء سلع أكبر. عيد ميلاد زوجي هو 21 يناير، وهو حاليًا يحب الصيد. أعتزم إهداؤه قارب كاياك هذا العام لأنه كان يبحث عنه. يكلف حوالي 5000 درهم للقارب عالي الجودة. لحسن الحظ، يصادف عيد ميلاده مهرجان دبي للتسوق، حيث قد أجده مخفضًا بنسبة 50 في المائة - وهي صفقة جيدة جدًا لا يمكن تفويتها.
"أرغب أيضًا في شراء الدراجات وغيرها من الضروريات الباهظة الثمن لمنزلي. ومع وجود طفلين، فإن كل ما أشتريه لهما يتضاعف سعره، لذا فإن الخصومات تشكل منقذًا للحياة".
التسوق بشكل استراتيجي
وتؤكد لالوج أن مهرجان دبي للتسوق أصبح جزءًا كبيرًا من ثقافة المدينة. وأشارت إلى أنها تخطط للتسوق بطريقة تجعل العملية فعّالة ومنخفضة التكلفة وأقل إجهادًا.
"أنا واثق من أنني سأحصل على أفضل الأسعار خلال تلك المبيعات الضخمة.
وأضافت المغتربة الفلبينية: "أخطط لتسوقي بشكل استراتيجي. أستخدم موقعًا إلكترونيًا يسمى shoppinginformer.com لتتبع جميع المبيعات في المدينة وتوفير المال خصيصًا للمشتريات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، أتأكد من استبدال جميع النقاط على بطاقة الائتمان الخاصة بي لتوفير المزيد من المال".