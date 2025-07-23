استدعاء سيارات "جيب" "دودج" و"كرايسلر" في الإمارات بسبب خلل خطير

أعلنت شركة ستيلانتس الشرق الأوسط يوم الأربعاء عن استدعاء مركبات محددة بسبب عيب محتمل خطير في الوسائد الهوائية، يتعلق بمكونات مصنعة من قبل مورد "تاكاتا" الياباني. وتشمل العلامات التجارية المتأثرة سيارات سيتروين، دي إس أوتوموبيلز، كرايسلر، دودج، جيب، رام، وأوبل.

وحثت الشركة المصنعة لسياراتها عملائها في المنطقة على "التحرك فوراً والتحقق مما إذا كانت مركباتهم متأثرة عبر أداة رقم تعريف المركبة (VIN)".

مخاطر خطيرة ونصيحة بالتحرك الفوري

أشارت "ستيلانتس الشرق الأوسط" إلى أنه "يُحث بشدة مالكي السيارات على التحقق من أرقام تعريف مركباتهم (VIN) والاتصال بمزود خدمة معتمد فوراً لتحديد موعد لاستبدال الوسادة الهوائية مجاناً"، مضيفة أن "عملية الاستدعاء تغطي ملايين المركبات على مستوى العالم وتظل واحدة من أكبر حملات السلامة في تاريخ السيارات."

ووفقًا لستيلانتس، فإن نافخات الوسائد الهوائية – المصنعة من قبل المورد الياباني تاكاتا – "يمكن أن تتدهور بمرور الوقت، خاصة في المناخات الحارة والرطبة مثل الشرق الأوسط".

وأضافت ستيلانتس في بيانها الذي أرسل إلى "الخليج تايمز": "في حال وقوع تصادم، يمكن أن يؤدي انفجار النافخ إلى إطلاق شظايا معدنية حادة داخل مقصورة السيارة، مما يشكل خطر إصابة خطيرة أو حتى الوفاة. العديد من المركبات المتأثرة يزيد عمرها عن 10 سنوات، وقد لا يكون المالكون الحاليون على علم بأنهم يقودون سيارة مزودة بوسادة هوائية معيبة."

كيفية التحقق من المركبة؟

لمساعدة العملاء في تحديد ما إذا كانت مركبتهم متأثرة، أطلقت ستيلانتس أداة للتحقق من رقم تعريف المركبة (VIN Check Tool)، متاحة عبر الإنترنت على الموقع: www.recall.stellantis.com/#/takata.

يمكن لجميع عملاء كرايسلر، دودج، جيب، ورام في الشرق الأوسط التحقق من حالة سياراتهم أيضًا عبر موقع موبر الشرق الأوسط: . للمساعدة الإضافية، يمكن للعملاء الاتصال بالرقم: +971 600-565561، أو عبر البريد الإلكتروني: .

إذا تم تأكيد تأثر المركبة، يجب على العملاء الاتصال بأقرب وكيل معتمد لتحديد موعد لاستبدال الوسادة الهوائية مجانًا. يمكن لمالكي سيارات كرايسلر، دودج، جيب، أو رام أيضًا حجز المواعيد عبر موقع موبر الشرق الأوسط.

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المركبات المتأثرة / سنة الطراز

قالت ستيلانتس، صانعة أبارث، ألفا روميو، كرايسلر، سيتروين، دودج، دي إس أوتوموبيلز، فيات، جيب®، لانسيا، مازيراتي، أوبل، بيجو، رام، فوكسهول، Free2move، ولياسيس، إن المركبات التالية متأثرة:

كرايسلر (Chrysler)

كرايسلر 300 (2005 – 2015)

دودج (Dodge)

دودج ماغنوم (2005)

دودج دورانجو (2004 – 2009)

دودج داكوتا (2006 – 2008)

دودج تشارجر (2006 – 2015)

دودج تشالنجر (2008 – 2014)

جيب (Jeep)

جيب رانغلر (2007 – 2016)

رام (Ram)

رام 1500 (2004 – 2008)

رام 2500 (2003 – 2008)

رام 3500 (2003 – 2008)

سيتروين (Citroën)

سيتروين C3 (2011 -2017)

سيتروين C4 (2012-2017)

سيتروين C-Zero (2015)

سيتروين DS3 (2011 – 2016)

سيتروين DS4 (2011 – 2017)

سيتروين DS5 (2013 – 2017)

أوبل (Opel)