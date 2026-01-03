استدامة العطاء.. "أموال الوقف" بأبوظبي طوق نجاة للطفلة علياء و140 آخرين

كانت "علياء" تبلغ من العمر شهرين فقط عندما لاحظ والدها، سعيد الجنبي، لأول مرة أن هناك خطبًا ما في ابنته حديثة الولادة. ويتذكر قائلاً: "بدأت ترتجف ولم تكن تنمو مثل الأطفال الآخرين في سنها".

بعد سلسلة من الفحوصات الطبية، قدم الأطباء التشخيص الذي يخشاه كل والد: ضمور العضلات الشوكي (SMA)، وهي حالة وراثية عصبية عضلية نادرة وخطيرة تسبب ضعفًا تدريجيًا في العضلات ويمكن أن تهدد الحياة إذا تركت دون علاج.

بالنسبة لعائلة الجنيبي، جاء التشخيص مع واقع مرير آخر؛ فقد كان هناك علاج فعال متاح — وهو علاج جيني متخصص يُعرف باسم "زولجينزما" (Zolgensma) — لكن تكلفته كانت تفوق قدرتهم بكثير.

وقال سعيد: "إن معرفة وجود علاج فعال ولكن بعيد المنال مالياً كان أمراً ساحقاً عاطفياً.. لقد كان أمراً مدمرًا".

تغير ذلك عندما تمت الموافقة على حالة "عليا" ضمن حملة "وقف الحياة" في أبوظبي، وهي مبادرة تمويل مستدامة تقودها "أوقاف أبوظبي" بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، صُممت لدعم الحالات الطبية الأكثر حرجاً وهشاشة في الإمارة.