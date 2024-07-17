استخراج العسل من أشجار الزيتون بالشارقة

سيركز مشروع جديد في جامعة الذيد على استخراج العسل من أشجار الزيتون، والتي تتميز بأنها خالية تماما من المبيدات الحشرية، جاء ذلك عبر برنامج «الخط المباشر» الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وبالإضافة إلى مشروع العسل ، ستضم الجامعة مزارع للخضروات والفاكهة، ومزارع للماشية والدواجن، وكلية بيطرية جديدة.

وستشرف الكلية على مشروع مرعى يهدف إلى تطوير وتحسين سلالات الأغنام لإنتاج الحليب واللحوم.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة قد أعلن مطلع العام الجاري عن إنشاء جامعة الذيد، والتي تختص بالزراعة والبيئة والغذاء والثروة الحيوانية.

وستدعم مشاريع مختلفة في الشارقة رسالة الجامعة وأهدافها العلمية ، بما في ذلك مزرعة القمح، ومشروع السبع السنابل، ومزرعة الخضار، ومزرعة الألبان. تستضيف الجامعة أيضاً بنكاً للبذور، من بين مرافق ومراكز ومختبرات أخرى .