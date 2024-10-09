استخدام البوابات الإلكترونية في مطارات إيطاليا متاح للمواطنين إعتبارا من الغد

أعلنت سفارة الإمارات في روما أنه اعتباراً من يوم 10 أكتوبر المقبل أصبح بإمكان مواطني الدولة إنجاز إجراءات دخولهم وخروجهم عبر بوابات إلكترونية في جميع مطارات إيطاليا.

وقالت البعثة في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه المبادرة تعكس العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وأضافت البعثة أن المبادرة تساهم أيضاً في تعزيز التعاون بين البلدين لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة في مختلف القطاعات، وخاصة السياحة والتجارة.