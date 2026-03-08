استحقاق بدل العمل الإضافي في القطاع الخاص خلال شهر رمضان

"1. يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية، بشرط ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز للعامل العمل أكثر من تلك الساعات إلا وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز مجموع ساعات العمل مائة وأربعاً وأربعين (144) ساعة في ثلاثة (3) أسابيع.

2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل ساعات تزيد على ساعات العمل العادية، تُعتبر تلك الساعات الزائدة عملاً إضافياً يتقاضى عنها العامل أجراً مساوياً لأجره الأساسي عن ساعات عمله العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25%) من ذلك الأجر.

3. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل ساعات إضافية بين الساعة 10 مساءً والساعة 4 صباحاً، يتقاضى العامل أجراً مساوياً لأجره الأساسي عن ساعات عمله العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من ذلك الأجر. ولا تسري هذه الفقرة على العمال بنظام المناوبات.

4. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل أو لائحة العمل الداخلية، يتم تعويضه بيوم راحة بديل أو يتقاضى أجره الأساسي عن ساعات عمله العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من ذلك الأجر. 5. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين، باستثناء العمال اليوميين".