استحقاق بدل العمل الإضافي في القطاع الخاص خلال شهر رمضان

السؤال: أوصت دولة الإمارات بالعمل من المنزل الأسبوع الماضي لموظفي القطاع الخاص. وقد منحتني شركتي هذا الخيار أيضاً. ومع ذلك، طُلب منا العمل لما يتجاوز ساعات العمل في رمضان. هل أنا مؤهل للحصول على ساعات عمل إضافية في هذا السيناريو؟
الإجابة: من المفهوم أن دولة الإمارات أوصت بالعمل من المنزل الأسبوع الماضي لموظفي القطاع الخاص. وقد منحتك شركتك الخيار أيضاً. ومع ذلك، طُلب منك العمل لما يتجاوز ساعات العمل في رمضان. أنت تنوي معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على ساعات عمل إضافية في هذا السيناريو.
عملاً باستفساراتك، تسري أحكام قانون العمل الإماراتي وقرار مجلس الوزراء. في دولة الإمارات، يحق للموظف الحصول على ساعتين مخفضتين من ساعات العمل يومياً خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك وفقاً للمادة 17 (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ("قانون العمل") مقروءة مع المادة 15 (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ("قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022")، والتي تنص على:
"مع مراعاة أحكام المادة 17 من المرسوم بقانون:
تخفض ساعات العمل العادية بمقدار ساعتين خلال شهر رمضان المبارك".
علاوة على ذلك، قد يحق للموظف الحصول على أجر ساعات عمل إضافية إذا طلب صاحب العمل من الموظف العمل بما يتجاوز ساعات العمل العادية. وذلك وفقاً للمادة 19 من قانون العمل التي تنص على:
"1. يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية، بشرط ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز للعامل العمل أكثر من تلك الساعات إلا وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز مجموع ساعات العمل مائة وأربعاً وأربعين (144) ساعة في ثلاثة (3) أسابيع.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل ساعات تزيد على ساعات العمل العادية، تُعتبر تلك الساعات الزائدة عملاً إضافياً يتقاضى عنها العامل أجراً مساوياً لأجره الأساسي عن ساعات عمله العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25%) من ذلك الأجر.
3. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل ساعات إضافية بين الساعة 10 مساءً والساعة 4 صباحاً، يتقاضى العامل أجراً مساوياً لأجره الأساسي عن ساعات عمله العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من ذلك الأجر. ولا تسري هذه الفقرة على العمال بنظام المناوبات.
4. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل أو لائحة العمل الداخلية، يتم تعويضه بيوم راحة بديل أو يتقاضى أجره الأساسي عن ساعات عمله العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من ذلك الأجر. 5. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين، باستثناء العمال اليوميين".
علاوة على ذلك، إذا كان الموظف في منصب إداري أو إشرافي، فقد لا يحق له الحصول على أي أجر ساعات عمل إضافية. وذلك وفقاً للمادة 15 (4) (ب) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، التي تنص على: "تستثنى الفئات التالية من الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى لساعات العمل:
الأشخاص الذين يشغلون مناصب إشرافية إذا كانت هذه المناصب تمنحهم صلاحيات صاحب العمل".
ومع ذلك، ونظراً لحالة الصراع المستمرة في المنطقة، قدمت حكومة الإمارات تدابير احترازية معينة للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين والزوار في الدولة، بما في ذلك التوصيات بالعمل عن بُعد في قطاعات معينة.
مثل هذه الترتيبات لا تغير الأحكام القانونية التي تحكم ساعات العمل وفقاً لقانون العمل في دولة الإمارات.
وعليه، إذا طُلب من الموظف العمل بما يتجاوز ساعات عمل رمضان المخفضة، فقد تعتبر تلك الساعات الإضافية عملاً إضافياً، بشرط أن يندرج الموظف ضمن فئة الموظفين المؤهلين للحصول على ساعات عمل إضافية بموجب قانون العمل.
لذلك، وبناءً على شروط العمل وطبيعة دور الموظف، قد يحق للموظف الحصول على تعويض عن ساعات العمل الإضافية عن العمل المنجز بما يتجاوز ساعات عمل رمضان المقررة.
القانون الواجب التطبيق:
المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
