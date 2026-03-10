استجابةً لمطالب السكان: الإمارات تعدل نغمة التنبيهات الطارئة خلال الليل

بالنسبة لمعتز، المقيم في منطقة الكرامة بدبي، كانت هذه الخطوة موضع ترحيب كبير؛ حيث روى أن عائلته استيقظت مذعورة عندما وصل التنبيه في الليلة الأولى من التصعيد الإقليمي. وقال: "بما أنه كان شهر رمضان، فقد خلدنا للنوم مبكراً، وفي حوالي الساعة 10:30 مساءً، عندما انطلق التنبيه، استيقظنا جميعاً. طفلاي يبلغان من العمر 5 و 3 سنوات، وبدأا في البكاء. استغرق الأمر مني بعض الوقت لتهدئتهما وإعادتهما للنوم. ومنذ ذلك الحين، أصبحا أكثر اعتياداً على التنبيه لكثرة الإشعارات، لكنني أشعر بالارتياح لأن نغمة التنبيه العالية لن تُستخدم في الليل بعد الآن".