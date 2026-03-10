استجابةً لمطالب السكان: الإمارات تعدل نغمة التنبيهات الطارئة خلال الليل

رحب سكان دولة الإمارات بخطوة السلطات تغيير نغمة التنبيهات الطارئة التي تُرسل خلال الليل.
بالنسبة لمعتز، المقيم في منطقة الكرامة بدبي، كانت هذه الخطوة موضع ترحيب كبير؛ حيث روى أن عائلته استيقظت مذعورة عندما وصل التنبيه في الليلة الأولى من التصعيد الإقليمي. وقال: "بما أنه كان شهر رمضان، فقد خلدنا للنوم مبكراً، وفي حوالي الساعة 10:30 مساءً، عندما انطلق التنبيه، استيقظنا جميعاً. طفلاي يبلغان من العمر 5 و 3 سنوات، وبدأا في البكاء. استغرق الأمر مني بعض الوقت لتهدئتهما وإعادتهما للنوم. ومنذ ذلك الحين، أصبحا أكثر اعتياداً على التنبيه لكثرة الإشعارات، لكنني أشعر بالارتياح لأن نغمة التنبيه العالية لن تُستخدم في الليل بعد الآن".
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) مساء الاثنين عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعديل نغمات نظام الإنذار المبكر الوطني:
بين الساعة 10:30 مساءً و9 صباحاً: ستكون نغمة التنبيه ورسالة السلامة هي نغمة الرسائل النصية العادية.
بين الساعة 9 صباحاً و10:30 مساءً: ستستمر الرسائل في استخدام النغمة العالية للتنبيه، ونغمة الرسائل النصية العادية لرسالة السلامة.
عبرت فاطمة محمد، وهي مقيمة في أبوظبي، عن تقديرها لهذه الخطوة قائلة: "يعيش والداي معي وكلاهما في السبعينيات من العمر. بدأت بأخذ الهواتف من غرفهم ليلاً خلال اليومين الماضيين لأن الرسائل كانت تسبب لهم الكثير من التوتر. أنا أقدر حقاً جهود حكومة الإمارات للحفاظ على سلامتنا، فهم يأخذون حتى أصغر مخاوفنا بعين الاعتبار".
وفي وقت سابق، كانت كل من التنبيهات ورسائل السلامة تُرسل بنغمة عالية، وهو ما دفع العديد من السكان للمطالبة بتغييرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وشاركت آش يونغ، مدربة بيلاتيس في دبي، تجربتها قائلة إنها ممتنة للتنبيهات، لكنها تساءلت عما إذا كان يمكن لرسالة السلامة أن تصدر نغمة مختلفة. وفي اليوم التالي، نشرت قائلة: "لقد وصلت بنغمة نصية لطيفة وسعيدة. إنهم يهتمون بنا حقاً".
خلفية الأحداث ونصائح السلامة
منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، واجهت العديد من دول الخليج هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار. ورغم نجاح الإمارات في اعتراض معظم الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، إلا أن الحطام المتساقط نتيجة عمليات الاعتراض تسبب في أضرار مادية وإصابات ووفاة أربعة مقيمين.
تصل التنبيهات عادةً إلى سكان مختلف أنحاء الإمارات عبر الهواتف المحمولة لتحذيرهم بضرورة البحث عن ملجأ فوري، مع إصدار ضجيج اهتزازي عالٍ. وبمجرد زوال الخطر، يتلقون تنبيهات تفيد بأنهم في أمان.
نصائح السلطات:
عند تلقي التنبيه، يجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب والأماكن المفتوحة.
إذا كنت تقود سيارتك عند تلقي التنبيه، يُنصح بمواصلة القيادة حتى تصل إلى وجهتك.