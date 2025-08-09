استثمار في الإثارة: تحديثات بقيمة 80 ألف درهم لسيارات السفاري الشتوية في الإمارات

مع حلول شهر سبتمبر، تعود سيارة "جيب رانجلر" الخاصة ببوبي توم بوتنفييتيل إلى الحياة، بعد تعديلها وترقيتها وتجهيزها للصحراء. فبينما تبقى بعض المركبات في وضع السكون خلال حرارة الصيف، تقضي سيارته ذات الدفع الرباعي موسم الركود وهي تتلقى تحديثات ميكانيكية تبلغ قيمتها آلاف الدراهم.
يقول هذا المتحمس للطرق الوعرة: "بالنسبة لي، الصيف هو أغلى موسم. لأن هذا هو الوقت الذي أجري فيه جميع التحديثات لأكون جاهزًا للشتاء".
أنفق بوبي، الذي اشترى سيارته الجيب مقابل 250,000 درهم قبل بضع سنوات، أكثر من 200,000 درهم على تعديلات مثل ممتصات الصدمات، والأضواء، والإطارات، ومجموعات الرفع، وتحديثات نظام التعليق، ومعدات الإنقاذ.
يقول بوبي، الذي يقضي عطلات نهاية الأسبوع من أكتوبر إلى مارس عادةً بين الكثبان الرملية الذهبية أو الوديان الوعرة في الإمارات: "قمت بتركيب ممتصات صدمات جديدة، وأضواء LED قوية، وقمت بتحديث نظام التعليق وأضفت مجموعة من الأدوات الأخرى. أنا فقط في انتظار الانطلاق إلى الصحراء".
كل صيف، بينما يبقى الآخرون في الداخل، تخضع سيارة بوبي للإصلاح. ويضيف: "تريد أن تعمل سيارتك بأقصى أداء. فالصحراء لا ترحم، وعليك أن تكون مستعدًا".
هو ليس وحده. في جميع أنحاء الإمارات، يعامل الآلاف من محبي الطرق الوعرة مثل بوبي الصيف على أنه الموسم للتحضير لمغامرات الشتاء.
يقول محمد مجيب، وهو متحمس للقيادة على الطرق الوعرة وخبير في سيارات الدفع الرباعي، والذي بدأ ورشته "أوف رود موتورز غاراج" في دبي لأعمال الترقية والتعديل: "يمكنك أن تنفق 10,000 درهم على تحديثات أساسية أو تتجاوز 80,000 درهم؛ الأمر يعتمد على مدى جديتك".
يقول مجيب، الذي استكشف كل مسار للطرق الوعرة تقريبًا في الإمارات، ليس عبر الطرق المعبدة بل عبر الكثبان الرملية ومسارات الجبال، إن ورشته تعج بالعمل حاليًا. ويضيف: "لدينا حوالي ست سيارات في الكراج الآن يتم تحديثها للموسم القادم. ونحن محجوزون بالكامل لمدة ثلاثة أسابيع مقدمًا".
تختلف التحديثات على نطاق واسع، من التعديلات الأساسية التي تكلف 10,000 درهم إلى التجهيزات الراقية التي تتجاوز 80,000 درهم. بالنسبة للمحترفين في الطرق الوعرة، فإن الأمر ليس مجرد شغف بل نمط حياة، وسيارتهم مصممة لتعكس ذلك.
يقول مجيب: "يتجاوز الناس المظهر. نحن نتحدث عن تعديلات أداء جادة مثل مكونات نظام التعليق، والبطانات شديدة التحمل، والمحركات المحدثة، والهياكل السفلية المقواة بالدروع. الإطارات والجنوط لا تقل أهمية. وهناك من يقومون بتركيب أنظمة إضاءة شديدة التحمل تكلف الآلاف".
وأضاف: "بعض المركبات الآن مزودة بثلاجات، وضواغط هواء مدمجة، ومحطات قهوة. خاصة المسافرين على الطرق الوعرة، فهم يفضلون الراحة على السرعة. أما هواة الكثبان الرملية فيفضلون التجهيزات الأخف، بينما يتعامل المسافرون على الطرق الوعرة مع سيارتهم كأنها منزل متنقل".
بالنسبة لسكان الإمارات الذين وقعوا في غرام مغامرات الطرق الوعرة، فإن عطلات نهاية الأسبوع الشتوية مقدسة. السحر خلف الإسفلت هو أكثر من مجرد إثارة. يقول مجيب: "لا يمكنني أن أشرح. إنه مجرد علاج".
ويضيف: "القيادة على الطرق الوعرة هي وسيلة لتخفيف التوتر. لا يوجد ضجيج، لا ازدحام مروري، لا رنين هواتف. تقوم بتحضير قهوتك بنفسك، وتجلس تحت النجوم، وتستمتع بالصمت. هذا شيء لا توفره الحياة في المدينة".
على الرغم من الحرارة الشديدة، لا يزال بعض المتحمسين يغامرون بالدخول إلى الكثبان الرملية خلال الصيف.
يقول مجيب: "هذا هو مدى الإدمان. لكن بشكل عام، يبدأ الموسم رسميًا في نهاية سبتمبر ويصل إلى ذروته في ديسمبر ويناير. كما تستضيف دبي في ديسمبر أكبر فعاليات الطرق الوعرة في الإمارات".
وأضاف مجيب: "عند الذهاب بمفردك، اختر دائمًا المسار الأكثر أمانًا وأبلغ شخصًا ما. يجب أن تكون المركبات جاهزة بنسبة 100 في المائة، وهذا هو السبب في أن العديد من المالكين يهرعون الآن".
بالنسبة لسالم العلي، وهو مغامر إماراتي يبلغ من العمر 37 عامًا من الذيد، فإن الصحراء ليست مجرد وجهة هروب، بل هي موطنه خلال الأشهر الباردة.
يقول سالم، الذي يمتلك سيارة نيسان باترول VTC، وهي المفضلة لدى محبي الطرق الوعرة الإماراتيين: "فصول الشتاء ليست للبقاء في الأماكن المغلقة. بل هي للعيش في الصحراء أو في التلال".
كل شتاء، يسافر سالم عميقًا في كثبان ليوا أو التضاريس الصخرية في رأس الخيمة، وغالبًا ما يقضي أيامًا بعيدًا عن المدينة.
وقال: "سيارتي الباترول هي رفيقتي. قمت بتعديلها لتحمل التسلق الصعب، والرمال الناعمة، والقيادة الطويلة. لدي محاور مقواة، ونظام تعليق مرتفع، وخزانات وقود إضافية، وحتى مطبخ صغير في الخلف".
لا تقتصر مغامراته على عطلات نهاية الأسبوع. يستخدم سالم وقته الإضافي لاستكشاف طول البلاد وعرضها، وكل ذلك عبر الطرق الوعرة.
يقول: "يمكنك أن ترى جانبًا من البلاد غير مرئي من الطرق السريعة. الوديان القديمة، والواحات المخفية، والكثبان الرملية البكر، هذه هي الإمارات الحقيقية".
تحديثاته هذا العام كلفته ما يقرب من 38,000 درهم. وأضاف: "أقوم بمعظم التحديثات في يوليو وأغسطس حتى أتمكن من بدء الموسم مبكرًا".
مع تزايد شعبية القيادة على الطرق الوعرة، يرى مجيب ارتفاعًا مطردًا في عدد الوافدين الجدد. وقال: "لدينا نوعان من الناس: هواة الكثبان الرملية والمسافرون على الطرق الوعرة. كلاهما ينفق بشكل مختلف. قد يبدأ المبتدئ بالإطارات وضاغط هواء فقط، بينما يذهب المحترف إلى أبعد من ذلك بتعديل المحرك وأنظمة التعليق عالية الأداء".
مجيب، الذي يمارس القيادة على الطرق الوعرة بنفسه لأكثر من عقد، يستعد الآن لإطلاق علامته التجارية الخاصة لأنظمة التعليق تحت اسم "Piranha Off-Road Products". وأضاف: "هناك طلب متزايد على قطع الأداء الموثوقة المصنوعة لتضاريس الإمارات. هذا ما أهدف إلى تقديمه".
ومع بقاء أسابيع فقط على بدء موسم الذروة للقيادة على الطرق الوعرة، تعمل الكراجات في جميع أنحاء الإمارات لوقت إضافي. يقول مجيب: "لا يمكنك الآن أن تدخل إلى كراج وتتوقع أن تكون سيارتك جاهزة في يوم واحد".
في الإمارات، تُحظر بعض تعديلات المركبات بموجب قوانين المرور، لأنها قد تعرض السلامة للخطر وتزعج السلم العام. وتشمل هذه التعديلات تغيير هيكل السيارة أو هيكلها الخارجي دون موافقة، ومجموعات الرفع المفرطة التي تتجاوز حدود الارتفاع المعتمدة، وإزالة أو العبث بالمحولات الحفازة، واستبدال المحركات الذي يزيد من خرج الطاقة بما يتجاوز المستويات المسموح بها، وتركيب أنظمة عادم تصدر ضوضاء مفرطة، وتركيب أضواء غير معتمدة مثل الأضواء الوامضة أو الملونة، وتظليل النوافذ بما يتجاوز الحد القانوني البالغ 50 في المائة.
كما تُحظر أبواق الهواء الصاخبة، والإطارات كبيرة الحجم التي تبرز خارج أقواس العجلات، وإزالة ميزات السلامة مثل الوسائد الهوائية. وقد يواجه السائقون الذين توجد في سياراتهم تعديلات غير قانونية غرامات باهظة، ونقاطًا سوداء، وحتى مصادرة المركبة.