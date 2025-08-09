استثمار في الإثارة: تحديثات بقيمة 80 ألف درهم لسيارات السفاري الشتوية في الإمارات

مع حلول شهر سبتمبر، تعود سيارة "جيب رانجلر" الخاصة ببوبي توم بوتنفييتيل إلى الحياة، بعد تعديلها وترقيتها وتجهيزها للصحراء. فبينما تبقى بعض المركبات في وضع السكون خلال حرارة الصيف، تقضي سيارته ذات الدفع الرباعي موسم الركود وهي تتلقى تحديثات ميكانيكية تبلغ قيمتها آلاف الدراهم.

يقول هذا المتحمس للطرق الوعرة: "بالنسبة لي، الصيف هو أغلى موسم. لأن هذا هو الوقت الذي أجري فيه جميع التحديثات لأكون جاهزًا للشتاء".

أنفق بوبي، الذي اشترى سيارته الجيب مقابل 250,000 درهم قبل بضع سنوات، أكثر من 200,000 درهم على تعديلات مثل ممتصات الصدمات، والأضواء، والإطارات، ومجموعات الرفع، وتحديثات نظام التعليق، ومعدات الإنقاذ.

يقول بوبي، الذي يقضي عطلات نهاية الأسبوع من أكتوبر إلى مارس عادةً بين الكثبان الرملية الذهبية أو الوديان الوعرة في الإمارات: "قمت بتركيب ممتصات صدمات جديدة، وأضواء LED قوية، وقمت بتحديث نظام التعليق وأضفت مجموعة من الأدوات الأخرى. أنا فقط في انتظار الانطلاق إلى الصحراء".

كل صيف، بينما يبقى الآخرون في الداخل، تخضع سيارة بوبي للإصلاح. ويضيف: "تريد أن تعمل سيارتك بأقصى أداء. فالصحراء لا ترحم، وعليك أن تكون مستعدًا".

