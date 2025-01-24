استثمارات "فايزر" خليجياً : تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار
أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية عن خططها لتعزيز حضورها في منطقة الخليج من خلال الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، وتطوير حلول الصحة الرقمية، ودعم البحث والتعليم.
وأخبر "سرهات يالتشينكايا"، مدير مجموعة "فايزر" الخليج، صحيفة "خليج تايمز ": "نحن في الخليج ملتزمون بتسريع توافر الابتكارات العالمية مع تعزيز الشراكات مع الحكومات، ومقدمي الرعاية الصحية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين".
وأضاف: "رؤيتنا تتمثل في تعزيز المساواة في مجال الصحة والابتكار من خلال ضمان الوصول في الوقت المناسب إلى الاكتشافات التحويلية التي تعمل على تحسين نوعية حياة الناس في المنطقة. وتتكامل هذه الرؤية مع مهمتنا العالمية: تقديم الاكتشافات التي تغيّر حياة المرضى".
وقال "يالتشينكايا" إن شركة "فايزر": "ستساعد أيضاً في توسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات والعلاجات المبتكرة، فضلاً عن دعم المبادرات التي تؤكد على توليد البيانات المحلية".
وأكّد: "هدفنا هو المساهمة في تطوير حلول الرعاية الصحية المستدامة التي تلقى صدى إقليمياً وعالمياً".
الشراكات مع المؤسسات العامة والخاصة
تتمتع الشركة الأمريكية المتعددة الجنسيات بشراكات مع الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار "يالتشينكايا": "إحدى شراكاتنا الأكثر تأثيراً هي تعاوننا مع دائرة الصحة في أبوظبي، حيث نهدف إلى تطوير مساحة توليد البيانات في العالم الحقيقي والتوسع في مجالات الأمراض المختلفة".
وأضاف: "هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار، والاستفادة من الأدوات المحلية مثل التسجيل المبكر والوصول، والميزة الفريدة التي تتمتع بها التركيبة السكانية لدينا".
وتابع "يالتشينكايا" قائلاً: "يلعب مركزنا في دبي دوراً مهماً في ضمان مرونة التوريد وتسهيل التسليم في الوقت المناسب لأدوية "فايزر" إلى العديد من دول الخليج. وتمكننا هذه القدرة من خدمة أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة بشكل أفضل وتلبية احتياجات المرضى غير الملباة".
كما أطلقت شركة "فايزر" "برامج دعم المرضى" في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف مساعدة المرضى المؤهلين في الوصول إلى أدويتهم، بغض النظر عن التحديات المالية.
اختراقات في السوق
وأشار "يالتشينكايا" إلى أن شركة "فايزر" قدّمت العام الماضي أكثر من 20 علاجاً مبتكراً في مختلف أنحاء الخليج.
وأضاف: "من بين هذه التطورات علاج مبتكر للصداع النصفي يوفر راحة سريعة ويعزز بشكل كبير نوعية الحياة للمرضى الذين يعيشون مع هذه الحالة المنهكة، وتدعم شركة "فايزر" أيضاً التحصين الأمومي ضد الفيروس المخلوي التنفسي، بالإضافة إلى توفير الحماية الحيوية للمواليد الجدد، والرضع، والبالغين الذين يعتبرون معرضين لخطر كبير ضد أمراض الجهاز التنفسي الشديدة".
كما أطلقت شركة "فايزر" علاجاً تحويلياً لمرض الثعلبة البقعية - وهو مرض مناعي ذاتي يسبب تساقط الشعر. وأشار "يالتشينكايا": "هذا العلاج يمنح أملاً متجدداً للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً والذين يواجهون تحديات تتعلق بصورة الذات والرفاهية العاطفية".
وأوضح: "في العام الماضي أيضاً، نجحنا في إطلاق أكثر من 30 منتجاً في الخليج، مع التركيز بشكل كبير على تحصين الأمهات والتطعيم من خلال تقديم لقاح الفيروس المخلوي التنفسي، وأحدث لقاح للمكورات الرئوية. كما عملنا على ضمان التكامل السلس لعلاجات الأورام بعد الاستحواذ على شركة "سيجين"، حيث نحن على استعداد لتغيير نموذج علاج السرطان".
وأشاد "يالتشينكايا" بالأطر التنظيمية المبسطة في المنطقة والتي سمحت لشركة "فايزر" بتقديم أدويتها إلى الخليج بعد وقت قصير من طرحها في الولايات المتحدة.
أحد أول لقاحات كوفيد
يُذكر أن شركة "فايزر" لعبت دوراً محورياً في استجابة الخليج لجائحة كوفيد-19 من خلال تقديم أحد أول لقاحات حمض الريبونوكلييك الرسول، والذي كان له دور أساسي في التخفيف من تأثير الوباء وحماية ملايين الأرواح.
وأردف "يالتشينكايا" قائلاً: "لقد عملنا بالتعاون الوثيق مع الحكومات والسلطات الصحية لضمان التوزيع السريع للقاح.
وأضاف: "أظهرت دول الخليج قيادة استثنائية خلال الجائحة، حيث تحركت بسرعة وحسم لحماية الصحة العامة. كما أن إجراءاتها الاستباقية، واستعدادها لتبني التقنيات الجديدة، والتزامها بحماية شعوبها، جعلت المنطقة نموذجاً عالمياً للاستجابة الفعالة للجائحة".
وتابع "يالتشينكايا" قائلاً: "بالنظر إلى المستقبل، تظل شركة "فايزر" ملتزمة بتعزيز مرونة الرعاية الصحية في المنطقة من خلال تعزيز استعدادات الصحة العامة. ويشمل ذلك الاستثمار في ابتكار اللقاحات، والاستمرار في الشراكة مع المجتمعات الصحية والحكومات لمعالجة التحديات المتمثلة في وجود فجوات في سلسلة التبريد وتقديم الخدمات، والاستفادة من حلول الصحة الرقمية لتحسين الكشف المبكر وإدارة الأمراض".
تنمية المواهب المحلية
وقال "يالتشينكايا" إن استراتيجية "فايزر" في المنطقة تتماشى مع تطوير المواهب المحلية. وأوضح: "إنها حجر الزاوية في استراتيجيتنا، حيث نواصل الاستثمار في شعوب المنطقة لبناء أساس قوي لمستقبل نمو الرعاية الصحية في الخليج"، مؤكداً أن "فايزر": "ستدعم مبادرات بناء القدرات، مثل تدريب المتخصصين في الرعاية الصحية وتعزيز البحث السريري".
وشدّد: "الأولويات الاستراتيجية لشركة "فايزر" في الخليج تطوّرت بشكل كبير للتركيز على تطوير الرعاية الصحية وتقديم الاكتشافات الطبية التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء المنطقة".
وأكّد أن منطقة الخليج، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، برزت كقائد عالمي في مجال الابتكار في مجال الرعاية الصحية، ممّا أدى إلى تهيئة بيئة تتيح الوصول السريع إلى الاكتشافات الطبية. وأضاف: "سنواصل العمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان الاستعداد للأزمات الصحية المستقبلية".