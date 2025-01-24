استثمارات "فايزر" خليجياً : تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار

وأوضح: "في العام الماضي أيضاً، نجحنا في إطلاق أكثر من 30 منتجاً في الخليج، مع التركيز بشكل كبير على تحصين الأمهات والتطعيم من خلال تقديم لقاح الفيروس المخلوي التنفسي، وأحدث لقاح للمكورات الرئوية. كما عملنا على ضمان التكامل السلس لعلاجات الأورام بعد الاستحواذ على شركة "سيجين"، حيث نحن على استعداد لتغيير نموذج علاج السرطان".