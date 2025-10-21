استاد محمد بن زايد يستضيف ملحق تصفيات كأس العالم بين الإمارات والعراق﻿

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم، الثلاثاء، أن إستاد محمد بن زايد في أبوظبي سيستضيف مباراة الذهاب للمنتخب الوطني ضد العراق في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.
ستقام مباراة الذهاب يوم الخميس، 13 نوفمبر، الساعة الثامنة مساءً في أبوظبي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 18 نوفمبر في العراق. وسيتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى الملحق العالمي.
كانت الإمارات قد فقدت فرصة تأمين مقعدها في منافسات الفيفا العام المقبل بعد هزيمتها أمام قطر، لكن لا تزال لديها فرصة للتأهل إلى كأس العالم، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالاشتراك.
سيواجه "الأبيض" العراق في ملحق الدور الخامس على مباراتين الشهر المقبل. وسيتأهل الفائز بهذا الملحق إلى الملحق القاري (العابر للقارات).
إذا فازت الإمارات على العراق في الدور الخامس، فإنها ستتقدم إلى الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، التي ستقام في المكسيك في الفترة من 23 إلى 31 مارس من العام المقبل.
وبالإضافة إلى الفائز في مباراة الإمارات والعراق، ستتنافس خمسة فرق أخرى - فريق واحد من أفريقيا، واثنان من منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وواحد من أمريكا الجنوبية، وواحد من منطقة أوقيانوسيا - في الدور الفاصل بين القارات.
ستتنافس الفرق الستة من القارات المختلفة على المقعدين الأخيرين في كأس العالم العام المقبل.
أمنت كل من قطر والسعودية مقعداً في كأس العالم القادمة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء بعد أن تصدرتا مجموعتيهما في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية. فازت قطر على الإمارات 2-1 وتعادلت السعودية 0-0 مع العراق.