استئناف رحلات طيران الإمارات إلى بيروت وبغداد 1 فبراير
تعتزم طيران الإمارات استئناف خدماتها إلى بيروت في لبنان اعتباراً من الأول من فبراير/شباط برحلة يومية. كما ستعيد الشركة خدماتها اليومية إلى بغداد في العراق في اليوم نفسه، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الشركة لصحيفة خليج تايمز يوم الجمعة.
وابتداءً من فبراير، سيتم تشغيل رحلات طيران الإمارات اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي بطائرات البوينج (777-300ER) في ثلاث درجات، مما يوفر أكثر من 5 آلاف مقعداً ذهاباً وإياباً أسبوعياً، ويزيد من الخيارات المتاحة، ويوفر راحة أفضل، مع تحسين الاتصال بين بيروت ودبي وصولاً إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم عبر شبكة الطيران.
واعتباراً من 1 أبريل 2025، ستوسع شركة الطيران عملياتها وتضيف خدمة يومية ثانية إلى بيروت مع إضافة رحلة (EK957/958) الصباحية، والتي من المقرر أيضاً تشغيلها بطائرة بوينج (777-300ER) في ثلاث درجات.
وستقوم شركة الطيران بتشغيل رحلاتها إلى بيروت وبغداد وفق الجدول الزمني التالي (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي):
بيروت
واعتباراً من الأول من فبراير، ستشغل طيران الإمارات رحلات يومية على الرحلتين (EK953) و(EK954). وتغادر الرحلة (EK953) مطار دبي في الساعة 11:30 صباحاً وتصل إلى بيروت في الساعة 14:00 ظهراً. وتغادر رحلة العودة (EK954) مطار بيروت في الساعة 15:30 ظهراً وتصل إلى دبي في الساعة 21:20 ليلاً. واعتباراً من الأول من أبريل، ستنطلق الرحلة اليومية الثانية (EK957) من مطار دبي في الساعة 7:30 صباحاً وتصل إلى بيروت في الساعة 10:30 صباحاً. وتغادر الرحلة (EK958) من مطار بيروت في الساعة 12:05 ظهراً وتصل إلى دبي في الساعة 16:55 ظهراً.
بغداد
الرحلات اليومية لطيران الإمارات إلى بغداد ستتم بواسطة طائرة بوينج 777. وفي أيام الأحد والإثنين والأربعاء، تغادر الرحلة رقم (EK941) مطار دبي في الساعة 8:05 صباحاً وتصل إلى بغداد في الساعة 9:50 صباحاً. ثم تقلع الرحلة رقم (EK942) في الساعة 11:25 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 14:35 ظهراً. وفي أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت، تغادر الرحلة رقم (EK943) مطار دبي في الساعة 13:00 ظهراً وتصل إلى بغداد في الساعة 14:25 ظهراً. وتغادر الرحلة رقم (EK944) مطار بغداد في الساعة 15:55 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 19:10 مساءً.