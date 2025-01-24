استئناف رحلات طيران الإمارات إلى بيروت وبغداد 1 فبراير

واعتباراً من الأول من فبراير، ستشغل طيران الإمارات رحلات يومية على الرحلتين (EK953) و(EK954). وتغادر الرحلة (EK953) مطار دبي في الساعة 11:30 صباحاً وتصل إلى بيروت في الساعة 14:00 ظهراً. وتغادر رحلة العودة (EK954) مطار بيروت في الساعة 15:30 ظهراً وتصل إلى دبي في الساعة 21:20 ليلاً. واعتباراً من الأول من أبريل، ستنطلق الرحلة اليومية الثانية (EK957) من مطار دبي في الساعة 7:30 صباحاً وتصل إلى بيروت في الساعة 10:30 صباحاً. وتغادر الرحلة (EK958) من مطار بيروت في الساعة 12:05 ظهراً وتصل إلى دبي في الساعة 16:55 ظهراً.