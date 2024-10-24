الإمارات
استئناف خدمة مترو دبي بعد عطل طارئ
تم توفير خدمة حافلات بديلة لنقل الركاب بين المحطات المتأثرة.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الخميس، عن عودة مترو دبي إلى العمل بشكل طبيعي بعد خلل فنيّ عابر تسبب في تأخير حركة القطارات خلال ساعة الذروة الصباحية.
وكانت الهيئة قد نبّهت ركاب المترو، قرابة الساعة 9:40 صباحاً، إلى وجود بعض الانقطاعات المؤقتة في الخدمة باتجاه محطة "سنتربوينت" وفي المنطقة بين محطتي "إكويتي" و"ماكس"، موضحة أن سبب هذا التأخير يعود إلى "أعطال فنية"، وقد تم توفير خدمة حافلات بديلة لنقل الركاب بين المحطات المتأثرة.
وقد تمكنت فرق الصيانة في هيئة الطرق والمواصلات من حلّ المشكلة واستئناف الخدمة بشكل طبيعي في غضون 20 دقيقة من الإبلاغ عن الخلل.