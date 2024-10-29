استئناف تشغيل خطوط الحافلات والعبرة للقرية العالمية
مع انطلاق فعاليات الموسم التاسع والعشرين (2024-2025) للقرية العالمية في 16 أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استئناف تشغيل أربعة خطوط للحافلات لتسهيل وصول الزوار إلى هذه الوجهة الشهيرة.
خطوط الحافلات التي تنقل الزوار إلى القرية العالمية هي كما يلي:
الخط رقم 102: الانطلاق من محطة حافلات الراشدية كل 60 دقيقة.
الخط رقم 103: الانطلاق من محطة حافلات الاتحاد كل 40 دقيقة.
الخط رقم 104: الانطلاق من محطة حافلات الغبيبة كل 60 دقيقة.
الخط رقم 106: الانطلاق من محطة حافلات مول الإمارات كل 60 دقيقة.
ولتوفير تجربة نقل مريحة وآمنة للزوار من وإلى القرية العالمية، عززت هيئة الطرق والمواصلات أسطول النقل التابع لها من خلال توفير حافلات سياحية فاخرة على هذه الطرق.
وقد شهدت حافلات القرية العالمية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات إقبالاً كبيراً خلال الموسم الماضي، حيث نقلت على متنها 573,759 راكباً، مقارنة بـ 448,716 راكباً في الموسم السابق له (2022 – 2023)، مما يعكس زيادة ملحوظة في عدد الركاب بنسبة 22%.
خدمات العبرة السياحية
إلى جانب خدمات الحافلات، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن عودة خدمة "عبرة القرية العالمية" لهذا الموسم، حيث تم توفير عبرتين كهربائيتين حديثتين لتقديم خدمات النقل المائي للزوار طوال مدة الفعاليات.