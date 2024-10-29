استئناف تشغيل خطوط الحافلات والعبرة للقرية العالمية

وقد شهدت حافلات القرية العالمية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات إقبالاً كبيراً خلال الموسم الماضي، حيث نقلت على متنها 573,759 راكباً، مقارنة بـ 448,716 راكباً في الموسم السابق له (2022 – 2023)، مما يعكس زيادة ملحوظة في عدد الركاب بنسبة 22%.