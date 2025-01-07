استئناف الرحلات من مطار دمشق برحلة إلى الشارقة
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن رحلة تابعة للخطوط الجوية العربية السورية أقلعت من مطار دمشق بعد إعادة فتحه اليوم الثلاثاء وهي في طريقها إلى مطار الشارقة.
وعلى متن الطائرة 145 راكباً سورياً.
وتوقفت الرحلات التجارية في مطار دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
وفي وقت سابق، قال موظف في الخطوط الجوية السورية لوكالة فرانس برس إن الرحلات من دمشق إلى دبي في الإمارات ستستأنف اعتباراً من الثلاثاء.
وقد بدأت بالفعل طائرات المساعدات الدولية والوفود الدبلوماسية الأجنبية في الوصول إلى سوريا، كما استؤنفت الرحلات الجوية الداخلية.
وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، يوم الخميس، استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية بعد انقطاع نحو 13 عاماً، حيث تبدأ بثلاث رحلات أسبوعية اعتباراً من الثلاثاء.
وقال مسؤول قطري لوكالة فرانس برس الشهر الماضي إن الدوحة عرضت على السلطات السورية الجديدة المساعدة في استئناف العمليات في مطار دمشق.