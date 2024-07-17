استئصال ورم يزن 16 كيلوغراماً لمريض بالشارقة
نجح أطباء في إحدى المستشفيات الخاصة بالشارقة، باستئصال ورم يزن نحو 16 كيلوغراماً، أي بحجم البطيخة، من مريض، كان يعاني منذ ثماني سنوات، كان يعاني من انتفاخ البطن التدريجي، وهي حالة يبدأ فيها البطن بالتوسع.
أثر الورم بشدة على حياة "س.أ"، البالغ من العمر 63 عاماً اليومية، مما جعل المشي والجلوس وحتى الاستدارة في السرير أمراً صعباً.
وعلى الرغم من علمه بالتشخيص لعدة سنوات، إلا أنه كان خائفاً في البداية من الخضوع لعملية جراحية، وقرر التصرف في الأمر عندما بدأت أعراضه تتفاقم بشكل كبير على مدار الأشهر الستة الماضية.
وتمكن الفريق الجراحي في مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة من استئصال ورم خلف الصفاق يعادل وزن أربعة أطفال حديثي الولادة.
وقال س. أ: "عندما علمت بإصابتي بالورم قبل بضع سنوات، كنت خائفاً جداً من الخضوع للجراحة، ولكن عندما أصبحت ممارسة روتيني اليومي أمراً صعباً بعد ظهور تورم في كلتا قدمي، قررت إجراء الجراحة بعد أن التقيت بالأطباء في مستشفى برجيل بالشارقة"
و أضاف: "كانت الأعراض تشمل شعوراً قوياً بعدم الراحة واضطرابات النوم وتورم القدمين والكاحلين حتى مفاصل الركبة، كما عانيت من آلام شديدة في الظهر حدت بقسوة من أنشطتي اليومية".
وبحسب الأطباء، كان يعاني من انتفاخ وضغط شديدين في البطن مع وجود كتلة كبيرة تبلغ مساحتها 50x50x40 سم تشغل جميع أرباع بطنه. وكان الورم في المنطقة خلف الصفاق ونما ببطء على مدى سنوات عديدة حتى وصل إلى هذا الحجم الضخم.
و"كشف التصوير التشخيصي، بما في ذلك التصوير المقطعي الحاسوبي للبطن، عن كتلة كبيرة غير متجانسة تحتوي على مكونات دهنية صلبة ومتكلسة، أزاحت الكتلة الأمعاء إلى الأعلى، وضغطت على الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي، بينما أزاحت المثانة البولية أيضاً إلى الجانب. ولحسن الحظ، أكد التصوير المقطعي الحاسوبي بالإصدار البوزيتروني اللاحق عدم وجود انتشارات بعيدة للورم. وقال الدكتور إينامدار: "أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية أنها ضمن الحدود الطبيعية".
ونظراً لحجم الورم والأعراض المرتبطة به، أوصى مجلس الأورام متعدد التخصصات، بما في ذلك أطباء الأورام والجراحون وأخصائيو الأشعة وأخصائيو الطب النووي، بالتدخل الجراحي.
وبعد التشاور مع البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للسرطان، والدكتور مهدي عفريت، أخصائي طب الأورام، والدكتور "براسانتا كومار داش"، أخصائي الأورام وأمراض الدم، والدكتور محمد بشير الدين إينامدار، استشاري جراحة الأورام وجراحة الروبوت، قرر "س.أ " المضي قدماً في إجراء الجراحة.
وخضع المريض لعملية جراحية معقدة لاستئصال الورم خلف الصفاق بعد قسطرة الحالب الثنائية.
وقال الدكتور إينامدار: "نظراً لحجم الورم الكبير الذي شغل جميع أرباع البطن وطبيعته طويلة الأمد، تطلب الأمر تخطيطاً وتنفيذاً دقيقاً. كانت الكتلة تضغط على الأوعية الرئيسية، بما في ذلك الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي، وكان لهم مصادر متعددة لإمدادات الدم، والتي قمنا بإدارتها بعناية. لعب الفريق متعدد التخصصات بأكمله دوراً حاسماً في تحقيق النتيجة الناجحة".
وفي حديثه عن الجراحة، قال س.أ إنها كانت سلسة للغاية وأنه نام أثناء العملية. وقال: "استيقظت ببطن مسطح وراحة كبيرة، شعرت بتجدد شبابي وأنني أصغر سناً. وبحلول اليوم الثاني، كنت قادراً على الحركة وكنت مستقلاً وأخف وزناً بعد أن فقدت ما يقرب من 20 كيلوغراماً".
وأُجريت العملية الجراحية المعقدة التي استغرقت خمس ساعات بقيادة الدكتور إينامدار، بدعم من الدكتور عمر هنيدي، استشاري جراحة المسالك البولية والمناظير وجراح المسالك البولية الروبوتي، والدكتور محمد عيد علي، استشاري التخدير.
وبحسب الطبيب فإنه لا يوجد سبب محدد للورم، لكنه يتطور من الدهون الطبيعية المتواجدة في الحيز خلف الصفاق، والتي تطورت بعد ذلك وتضاعفت لتتحول إلى ورم عملاق.
ولقد شهد س.أ تحسناً كبيراً في الأعراض بعد الجراحة؛ فقد انخفض تورم ساقه بشكل ملحوظ بحلول اليوم الرابع وخرج من المستشفى في اليوم السادس وعاد إلى نظامه الغذائي الطبيعي. وتشمل رعاية المتابعة الفحوصات الجسدية كل ثلاثة أشهر والمسح الضوئي السنوي.
وتؤكد هذه الحالة على أهمية التشخيص المبكر والتدخل الجراحي في الوقت المناسب لتحسين النتائج لدى المريض واستعادة الصحة الوظيفية. أعرب س. أ. عن امتنانه قائلاً: "أتمنى لو خضعت للإجراء في وقت سابق. أود أن أشكر الفريق الطبي في مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة على خبرتهم ودعمهم".