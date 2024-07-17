استئصال ورم يزن 16 كيلوغراماً لمريض بالشارقة

أثر الورم بشدة على حياة "س.أ"، البالغ من العمر 63 عاماً اليومية، مما جعل المشي والجلوس وحتى الاستدارة في السرير أمراً صعباً.

وعلى الرغم من علمه بالتشخيص لعدة سنوات، إلا أنه كان خائفاً في البداية من الخضوع لعملية جراحية، وقرر التصرف في الأمر عندما بدأت أعراضه تتفاقم بشكل كبير على مدار الأشهر الستة الماضية.

وتمكن الفريق الجراحي في مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة من استئصال ورم خلف الصفاق يعادل وزن أربعة أطفال حديثي الولادة.

وقال س. أ: "عندما علمت بإصابتي بالورم قبل بضع سنوات، كنت خائفاً جداً من الخضوع للجراحة، ولكن عندما أصبحت ممارسة روتيني اليومي أمراً صعباً بعد ظهور تورم في كلتا قدمي، قررت إجراء الجراحة بعد أن التقيت بالأطباء في مستشفى برجيل بالشارقة"

و أضاف: "كانت الأعراض تشمل شعوراً قوياً بعدم الراحة واضطرابات النوم وتورم القدمين والكاحلين حتى مفاصل الركبة، كما عانيت من آلام شديدة في الظهر حدت بقسوة من أنشطتي اليومية".

وبحسب الأطباء، كان يعاني من انتفاخ وضغط شديدين في البطن مع وجود كتلة كبيرة تبلغ مساحتها 50x50x40 سم تشغل جميع أرباع بطنه. وكان الورم في المنطقة خلف الصفاق ونما ببطء على مدى سنوات عديدة حتى وصل إلى هذا الحجم الضخم.