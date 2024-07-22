استئصال الأورام الليفية دون جراحة في الشارقة

يقوم مستشفى القاسمي للنساء والأطفال في الشارقة الآن بمعالجة الأورام الليفية الرحمية باستخدام تقنية جديدة تلغي الحاجة إلى الجراحة، وتتوفر تقنية الاستئصال بالترددات الراديوية (RFA) التي تعمل على تقليص حجم الورم الليفي تدريجياً دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية أو التعرض لآثار جانبية خطيرة.

وتشمل الطرق التقليدية لعلاج الأورام الليفية الرحمية استئصال الورم العضلي (إزالة الورم الليفي) واستئصال الرحم (إزالة الرحم). في المقابل، يعتبر الاستئصال بالترددات الراديوية إجراءً طفيف التوغل وغير جراحي، مع مضاعفات أقل وأوقات تعافي أقصر.

فالأورام الليفية الرحمية هي أورام في جدران الرحم، تشمل أعراضها نزيفاً غزيراً أثناء الدورة الشهرية أو نزيفاً بين الدورات الشهرية وألماً أو ضغطاً في الحوض وألماً في أسفل الظهر وصعوبة الحمل.

وقد استخدم المستشفى التابع لهيئة الإمارات للخدمات الصحية، هذه التقنية لعلاج ثمانية مريضات يعانين من مشاكل صحية مرتبطة بالأورام الليفية، بما في ذلك النزيف والألم.

وقالت الدكتورة "منى خلفان سبت" رئيسة قسم النساء والولادة بالمستشفى إن التقنية أثبتت "فعالية وأماناً عاليين" في علاج النساء المصابات بأورام الرحم الليفية دون الحاجة إلى إزالتها جراحياً، مضيفة أن "المرأة التي تخضع لهذا الإجراء يمكنها مغادرة المستشفى في نفس اليوم واستئناف أنشطتها الطبيعية خلال حوالي خمسة أيام".

وقالت الدكتورة "شاليني مالهوترا"، استشارية أمراض النساء والتوليد وجراحة الروبوتات في المستشفى، لصحيفة خليج تايمز إن طاقة الترددات الراديوية تنتج الحرارة لتقليل حجم الأورام الليفية وتخفيف الأعراض مثل النزيف الغزير أثناء الدورة الشهرية وآلام الحوض بعد العملية.