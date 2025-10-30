ازدهار في الشقق ونقص في الفلل يرسم ملامح سوق الإسكان بدبي في الربع الثالث 2025

وقد تم تسليم ما يقرب من 8500 وحدة جديدة خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي الوحدات السكنية المُنجزة منذ بداية عام 2025 إلى نحو 30 ألف وحدة، وهو رقم يعادل إجمالي ما تم تسليمه خلال عام 2024 بالكامل. كما من المتوقع، وفقًا لتقرير «سافيلز»، تسليم 10 آلاف وحدة سكنية إضافية في الربع الرابع، ما يشير إلى أن خط المشاريع المستقبلية لا يزال متنوعًا وواسعًا.