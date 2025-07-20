ازدحام وانتظار طويل... شكاوى فلبينيي دبي من محدودية مواعيد توثيق العقود إلكترونياً

أطلقت إدارة شؤون العمال المهاجرين (DMW) في 7 يوليو نظاماً إلكترونياً جديداً يتيح للعمال الفلبينيين بالخارج (OFWs) تقديم مستنداتهم والتحقق منها عن بعد – من دون الحاجة إلى زيارة مكتب شؤون العمال المهاجرين في دبي (MWO) شخصياً.

هذه العملية خطوة أساسية للعمال الفلبينيين الذين يخططون للسفر إلى الفلبين، إذ تُعد شرطاً مسبقاً للحصول على شهادة العمل بالخارج (OEC) – وهي وثيقة ضرورية لدخول الإمارات مجدداً بعد السفر.

شكاوى من قلة فرص الحجز

مع بدء مكتب شؤون العمال المهاجرين في دبي في اختبار النظام الإلكتروني الجديد بشكل تجريبي للعمال الفلبينيين بالخارج، عبّر بعض المقيمين عن مخاوفهم من محدودية عدد المواعيد المتاحة يومياً.

قالت كريس إيبسات، وهي مديرة مساعدة للسلامة الغذائية وتبلغ من العمر 35 عاماً: "النظام الحالي ما زال غير مريح وغير فعال. لا معنى أبداً أن تكون فرص الحجز محدودة بهذا الشكل. حتى متطلب التحقق من العقد نفسه يبدو مبالغاً فيه."

في النظام السابق، كان بإمكان العمال الفلبينيين تقديم مستنداتهم عبر الإنترنت، لكن كان يتعيّن عليهم زيارة القنصلية الفلبينية ومكتب العمال في دبي شخصياً لإتمام التحقق.