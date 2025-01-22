الإمارات
ازدحام مروري في دبي بسبب حادث تصادم على طريق الشيخ محمد بن زايد
نصحت شرطة دبي سائقي السيارات باستخدام طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم
أعلنت شرطة دبي، اليوم الأربعاء، عن وقوع حادث تصادم بين عدة مركبات على طريق الشيخ محمد بن زايد (E311).
وقع الحادث بين عدة مركبات على الطريق السريع الرئيسي قبل مخرج دبي العين باتجاه الشارقة.
وحذرت الهيئة السائقين من الازدحام في المنطقة بسبب الحادث الذي وقع خلال ساعات المساء من اليوم وهو الوقت الذي تبدأ فيه حركة المرور بالزحام بسبب عودة السائقين من أعمالهم.
ونصحت مستخدمي الطريق بتوخي الحذر واستخدام الطرق البديلة.