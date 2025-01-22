ازدحام مروري في دبي بسبب حادث تصادم على طريق الشيخ محمد بن زايد

وحذرت الهيئة السائقين من الازدحام في المنطقة بسبب الحادث الذي وقع خلال ساعات المساء من اليوم وهو الوقت الذي تبدأ فيه حركة المرور بالزحام بسبب عودة السائقين من أعمالهم.