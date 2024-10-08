ازدحام مروري على شارع النهدة بعد حادث صباح اليوم

أطلقت شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً بشأن وقوع حادث مروري على شارع النهدة خلال ساعات الصباح الباكر، عندما تكون الحركة المرورية في ذروتها أثناء توجه السكان إلى أعمالهم.

ووقعت الحادثة على الطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من محطة مترو اتصالات.

وحثت السلطات سائقي السيارات على توخي الحذر وتوقع حدوث ازدحام مروري في المنطقة.

مثل هذه الحوادث شائعة في ساعة الذروة الصباحية خلال أيام الأسبوع المزدحمة.

حذرت شرطة دبي، اليوم الاثنين، سائقي المركبات من حريق في مركبة على طريق الشيخ محمد بن زايد (E311)، وذلك عند المخرج القادم من طريق الخوانيج المؤدي إلى الشارقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة بانقلاب مركبة ثقيلة على طريق رئيسي في دبي، مما أدى إلى تنبيه السائقين إلى وقوع حادث مروري آخر على طريق الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة.

وتقوم السلطات في كثير من الأحيان بإخطار مستخدمي الطرق في الإمارات العربية المتحدة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بأي حوادث أو وقائع، حتى يتمكن سائقو السيارات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.