الإمارات
ازدحام مروري خانق لانقلاب شاحنة على طريق الشيخ زايد
إغلاق المخرج خلال قيام شرطة الإنقاذ بتأمين الموقع وإزاحة الشاحنة
تسببت حادث أنقلاب شاحنة على طريق مخرج الشيخ زايد بالإتجاه نحو جبل عل في ازدحام مروري اليوم الاثنين حوالي الساعة السادسة مساء في دبي.
وقال شهود عيان عالقون في الأزدحام لـ "خليج تايمز" إن السلطات كانت تحاول انتشال الشاحنة التي انقلبت عند مخرج الشيخ زايد متجهة نحو جبل علي.
وفي الوقت نفسه، تم إغلاق المخرج بينما تقوم شرطة الإنقاذ بتأمين الموقع وإزاحة الشاحنة.
وكان سائقو السيارات الذين يمرون عبر دوار مطار آل مكتوم يواجهون الاختناقات المرورية أيضًا، بالقرب من مكان وقوع الحادث.
تُظهر لقطة الشاشة من خرائط Google أدناه التأخيرات، مما يشير إلى حركة المرور الكثيفة على الطريق المؤدي إلى المخرج.
وخلال مثل هذه المواقف، يُنصح سائقي السيارات باتخاذ طرق بديلة وتوخي الحذر حفاظاً على سلامتهم وسلامة السائقين الآخرين.