ازدحام مروري خانق لانقلاب شاحنة على طريق الشيخ زايد

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق المخرج بينما تقوم شرطة الإنقاذ بتأمين الموقع وإزاحة الشاحنة.

وكان سائقو السيارات الذين يمرون عبر دوار مطار آل مكتوم يواجهون الاختناقات المرورية أيضًا، بالقرب من مكان وقوع الحادث.

تُظهر لقطة الشاشة من خرائط Google أدناه التأخيرات، مما يشير إلى حركة المرور الكثيفة على الطريق المؤدي إلى المخرج.