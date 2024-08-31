ازدحام مروري خانق بين دبي والشارقة مع بدء الدراسة

"أياً كان الطريق الذي نسلكه - شارع الاتحاد، أو شارع الشيخ محمد بن زايد، أو شارع بيروت - فهناك طوابير طويلة من المركبات. يعد الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد تحدياً كبيراً بسبب الازدحام عند المخارج وأوقات الانتظار الطويلة عند إشارات المرور في شارع بيروت. كانت الازدحام المروري الصباحي على شارع الاتحاد باتجاه دبي يبدأ بعد "سفير مول" خلال الصيف. لكنه الآن يمتد إلى مركز مدينة الشارقة في بعض الأحيان. لذلك، يستغرق الأمر مني الآن ساعة ونصف للوصول إلى دبي"، قال ساجار، مضيفاً: "إذا سلكت طريق سالك، فسوف يستغرق الأمر ساعة للوصول إلى دبي، ولكن إذا سلكت طريقاً غير سالك، فيجب أن أقضي 30 دقيقة أخرى في حركة المرور".