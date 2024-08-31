ازدحام مروري خانق بين دبي والشارقة مع بدء الدراسة
أدى إعادة افتتاح المدارس إلى جانب أعمال الصيانة والإنشاءات الجارية على الطرق الرئيسية، مثل طرق الخيل والممزر والإمارات، إلى تكثيف الإزدحام المروري بين دبي والشارقة.
وقد ازدادت حدة الازدحام المروري المعتاد في ساعات الذروة الصباحية، حيث يجد الركاب صعوبة في التنقل وسط العدد المتزايد من المركبات. كما أدى تدفق العائلات العائدة إلى الإمارة وزيادة عدد الحافلات المدرسية إلى تفاقم مشاكل المرور.
ويقضي العديد من المسافرين الآن ساعات على الطرق حيث يبدأ الازدحام في وقت مبكر من الساعة 6 صباحاً. قال "وقاص ساغار"، الذي يعمل في شركة توصيل: "أغادر قبل ساعة ونصف من الشارقة إلى دبي. لم يكن هناك الكثير من حركة المرور خلال العطلة الصيفية، لكنها زادت بشكل كبير هذا الأسبوع. يستغرق الدخول إلى دبي من الشرايين الرئيسية في الشارقة ما يقرب من ساعة ونصف".
"أياً كان الطريق الذي نسلكه - شارع الاتحاد، أو شارع الشيخ محمد بن زايد، أو شارع بيروت - فهناك طوابير طويلة من المركبات. يعد الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد تحدياً كبيراً بسبب الازدحام عند المخارج وأوقات الانتظار الطويلة عند إشارات المرور في شارع بيروت. كانت الازدحام المروري الصباحي على شارع الاتحاد باتجاه دبي يبدأ بعد "سفير مول" خلال الصيف. لكنه الآن يمتد إلى مركز مدينة الشارقة في بعض الأحيان. لذلك، يستغرق الأمر مني الآن ساعة ونصف للوصول إلى دبي"، قال ساجار، مضيفاً: "إذا سلكت طريق سالك، فسوف يستغرق الأمر ساعة للوصول إلى دبي، ولكن إذا سلكت طريقاً غير سالك، فيجب أن أقضي 30 دقيقة أخرى في حركة المرور".
بدأت" أنوم نور"، التي تتنقل بانتظام بين الشارقة ودبي، أيضًا في المغادرة قبل الموعد بحوالي 40-45 دقيقة للوصول إلى مكتبها في الوقت المحدد.
"نعم، لقد زادت حركة المرور بشكل كبير منذ هذا الأسبوع مع استئناف الدراسة في المدارس. الجميع قلقون بشأن زيادة حجم حركة المرور هذه الأيام. لكن حركة المرور بين الشارقة ودبي هي حديث المدينة بشكل رئيسي. حتى في المساء، يستغرق الأمر وقتًا أطول للعودة إلى الشارقة"، قالت نور.
وقد دفع هذا الوضع العديد من السكان إلى البحث عن طرق بديلة أو حتى التفكير في ركوب سيارات مشتركة. ومع ذلك، لا يزال التنقل اليومي يشكل تحدياً لآلاف الأشخاص الذين يسافرون بين دبي والشارقة.
وقال محمد أبو نائل، وهو مسؤول تسويق في إحدى شركات الهدايا، إنه حاول طرقاً مختلفة، بل وفكر في مشاركة السيارة مع جيرانه. وأضاف: "لكن يبدو أنه لا توجد حلول سهلة. فكل الطرق مزدحمة، وبغض النظر عما أحاوله، فإن التنقل بين دبي والشارقة يظل صراعاً يومياً أثناء الذهاب إلى المكتب وحتى أسوأ أثناء العودة".
"كل ما يمكننا فعله هو أن نأمل أن تخف حركة المرور مع تقدم العام الدراسي، ولكن في الوقت الحالي يبدو الأمر صعباً بسبب أعمال البناء على شارع الخيل والممزر وشارع الإمارات."
وقال عمرو عبد السلام، صاحب محل أدوات مطبخ في "أبو هيل" ومقيم في منطقة التعاون بالشارقة، إنه خلال الإجازة الصيفية كان يغادر منزله في الساعة الثامنة صباحاً ويصل إلى مكتبه في الساعة الثامنة والنصف صباحاً. وأضاف: "لكن الآن، ومع إعادة فتح المدارس، أغادر مبكراً كثيراً لأنني مضطر إلى توصيل أطفالي إلى مدرسة الاتحاد في الممزر. ما كان في السابق يبعد نصف ساعة بالسيارة فقط الآن يتطلب مني مغادرة المنزل قبل ساعتين، بحلول الساعة السادسة صباحاً، لضمان وصولهم إلى المدرسة في الوقت المحدد".
"في طريقي إلى المنزل لتناول الغداء حوالي الساعة الثانية ظهراً، ألتقط أطفالي من المدرسة، ويستغرق الأمر أكثر من ساعة بسبب حركة المرور في المدرسة. المسافة من منزلي إلى المدرسة ومن ثم إلى المكتب هي 15 دقيقة فقط عندما تكون الطرق خالية. لكن الآن يستغرق الأمر أكثر من 45 دقيقة الآن. الطرق مزدحمة حتى عندما أعود إلى المكتب بعد الغداء في المنزل، أو أعود إلى المنزل من المكتب بعد الساعة 9 مساءً، يستغرق الأمر مني 50 دقيقة على الأقل،" قالت سلام.