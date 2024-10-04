ازدحام مروري بسبب حادث تصادم على شارع الشيخ زايد

وقع حادث تصادم متعدد السيارات على طريق الشيخ زايد، حيث أفاد قراء خليج تايمز أن "ما لا يقل عن 5-6 سيارات شاركت في الحادث".

ويتسبب الحادث حاليا في ازدحام مروري يزيد عن 4 كيلومترات، حيث يتعين على سائقي السيارات مواجهة تأخير لمدة 9 دقائق.

وقع هذا التصادم بين عدة سيارات بالقرب من المخرج الأخير (المتجه إلى مطار دبي الدولي) على الطريق السريع الرئيسي. ألق نظرة على آخر تحديثات حركة المرور على الخريطة أدناه: