الإمارات
ازدحام مروري بسبب حادث تصادم على شارع الشيخ زايد
الإبلاغ عن وقوع حادث ثانٍ على الشارع نفسه بالقرب من "دبي باركس آند ريزورتس".
وقع حادث تصادم متعدد السيارات على طريق الشيخ زايد، حيث أفاد قراء خليج تايمز أن "ما لا يقل عن 5-6 سيارات شاركت في الحادث".
ويتسبب الحادث حاليا في ازدحام مروري يزيد عن 4 كيلومترات، حيث يتعين على سائقي السيارات مواجهة تأخير لمدة 9 دقائق.
وقع هذا التصادم بين عدة سيارات بالقرب من المخرج الأخير (المتجه إلى مطار دبي الدولي) على الطريق السريع الرئيسي. ألق نظرة على آخر تحديثات حركة المرور على الخريطة أدناه:
كما تم الإبلاغ عن وقوع حادث آخر أصغر على نفس المسافة بالقرب من "دبي باركس آند ريزورتس".