الإلتزام بالمتطلبات يرفع معدل الموافقة على تأشيرات الإمارات
في الآونة الأخيرة، تشهد الموافقات على تأشيرات الزيارة ارتفاعاً مع قيام المتقدمين بشكل متزايد بتقديم جميع المستندات اللازمة. يقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة السفر. يُطلب من الزوار القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة حمل تذكرة طيران ذهاباً وإياباً وإثبات الإقامة ومبلغ معين من المال.
وتقول وكالات السفر إن أغلب تأشيرات الزيارة يتم رفضها لأن المتقدمين لم يستوفوا المتطلبات القانونية. ومع ذلك، فإن حملات التوعية التي تقوم بها السلطات وكذلك وكالات السفر دفعت الزوار إلى اتباع اللوائح وإصدار تأشيراتهم.
وتستقبل الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، ملايين السياح سنوياً، ويتزايد عدد السياح من الدول الغنية، ما يؤدي إلى زيادة إنفاق السياح محلياً. واستقبلت دبي 16.79 مليون سائح خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 9%. وكانت أوروبا الغربية هي المنطقة المصدرة الأولى، حيث شكلت 20% من إجمالي عدد الزوار.
وقال "شيراز شرف"، مدير العمليات في شركة السياحة العربية العالمية، إن شركته شهدت ارتفاع معدل الموافقة على تأشيرات الزيارة بنحو 5-6 في المائة في الربع الأخير من عام 2024. وهذا أعلى بكثير من الزيادة "1-2 في المائة" التي شهدتها شركته تقليديا لكل ربع سنة.
وقال "ريكين شيث"، نائب الرئيس المساعد، B2C في "مسافر دوت كوم"، إن هناك رفضاً، لكن وكالات السفر تعمل على تثقيف العملاء بشأن إرفاق تفاصيل الإقامة والفندق والرحلة الأصلية.
وأضاف أن دبي تعد واحدة من الوجهات الأكثر مبيعاً في جنوب آسيا لأن الناس يشعرون وكأنهم في وطنهم في بلد مثل الإمارات العربية المتحدة.
"تاريخياً، شهدنا دائماً زيادة في أعمال التأشيرات خلال موسم الشتاء، مع الأخذ في الاعتبار مهرجان دبي للتسوق. ونتوقع زيادة بنسبة 20-25 في المائة في عدد السياح في الأشهر المقبلة".
كيفية الحصول على التأشيرة
أكد "ريكين شيث" أنه إذا قدم المتقدمون وثائق أصلية، فلا يوجد سبب لرفض تأشيراتهم. وأضاف: "وبالتالي، تحسنت معدلات الموافقة بشكل كبير".
وقال شيراز شرف إن المتقدمين الذين يقدمون جميع المستندات اللازمة - مثل تذاكر الطيران المؤكدة ذهاباً وإياباً، وحجوزات الفنادق، أو إثبات الإقامة عند الإقامة مع الأقارب، بما في ذلك اتفاقيات الإيجار وبطاقة الهوية الإماراتية للمقيم - هم أكثر عرضة للحصول على الموافقات على التأشيرة.
وأضاف أن "ضمان التوثيق الكامل والدقيق أصبح أمرا ضروريا لنجاح التطبيق".
وأوضح شرف أن هناك زيادة كبيرة في حجوزات تأشيرات الزيارة خلال فترة مهرجان دبي للتسوق ونهاية العام بسبب انتعاش السياحة والتسوق.
ومع ذلك، أضاف أن تأشيرات الزيارة للعديد من المسافرين، وخاصة من جنوب آسيا، تم رفض تأشيراتهم لأنهم لم يتمكنوا من تقديم تذاكر عودة مؤكدة أو حجوزات فندقية صالحة، والتي يتم التحقق منها الآن عن كثب.