الإلتزام بالمتطلبات يرفع معدل الموافقة على تأشيرات الإمارات

وتستقبل الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، ملايين السياح سنوياً، ويتزايد عدد السياح من الدول الغنية، ما يؤدي إلى زيادة إنفاق السياح محلياً. واستقبلت دبي 16.79 مليون سائح خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 9%. وكانت أوروبا الغربية هي المنطقة المصدرة الأولى، حيث شكلت 20% من إجمالي عدد الزوار.