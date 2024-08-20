ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب في الإمارات
أكد أطباء أن معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب في الإمارات العربية المتحدة تتزايد.
وقال البروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، إن هناك زيادة في عدد الحالات لدى جيل إكس والألفية.
وتتوافق تعليقات البروفيسور الشامسي مع البحث الأخير الذي أجرته مجلة "لانسيت" للصحة العامة، والذي يكشف أن جيل إكس والألفية هم أكثر عرضة للإصابة بـ 17 نوعاً من السرطان مقارنة بالأجيال الأكبر سناً. وتكشف الدراسة أن جميع أنواع السرطان الـ 17 مرتبطة بالسمنة وقلة النشاط البدني.
وقال البروفيسور الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للسرطان في أبوظبي: "في الإمارات العربية المتحدة، يتم تشخيص 25.4% من جميع حالات السرطان لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً. وهذا الاتجاه ثابت بين الجنسين ويشمل المرضى الإماراتيين وغير الإماراتيين".
وأشار الأطباء إلى أن سرطان القولون والمستقيم هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الجنسين في الإمارات وأكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال وثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء.
وقال الدكتور طارق الخوري، أخصائي الأورام الطبية في مركز "ثومبي" للسرطان المتقدم: "يتم تشخيص سرطان القولون والمستقيم بشكل متزايد لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، حيث تبلغ نسبة الحالات في هذه الفئة العمرية 15.4%. كما يظهر سرطان الثدي نسبة أعلى بين النساء الأصغر سناً، حيث يتم تشخيص 20.7% من الحالات قبل سن الأربعين. ومن المرجح أن تتأثر هذه الاتجاهات بالعوامل الديموغرافية ونمط الحياة الشاب نسبياً في الإمارات العربية المتحدة".
وتكشف الدراسة التي أجرتها مجلة لانسيت للصحة العامة أن معدلات الإصابة بالسرطان في 17 من بين أكثر 34 نوعاً من أنواع السرطان شيوعًا آخذة في الارتفاع بين الأجيال الشابة في العالم. وتنتشر سرطانات الكلى والبنكرياس والأمعاء الدقيقة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات بين الرجال والنساء من جيل الألفية مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا. وعلى الرغم من تزايد خطر الإصابة بالسرطان، فقد استقرت معدلات الوفيات بسبب معظم أنواع السرطان أو انخفضت بين الشباب.
التحول في وزن الجسم
ويعزو الأطباء هذا التحول إلى تغيرات في النظام الغذائي ونمط الحياة والعوامل البيئية. وقال الدكتور الخوري: "يصبح العديد من الناس اليوم أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، وهو ما يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان القولون والكلى والكبد. بدأ هذا الارتفاع في السمنة في أواخر السبعينيات وأثر على الأجيال الشابة أكثر من الأجيال الأكبر سناً. كما تلعب تغييرات نمط الحياة دوراً أيضاً".
"السمنة تزيد من فرص الإصابة بالسرطان"
وترتبط السمنة وقلة النشاط البدني ارتباطًا وثيقاً بزيادة خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان. وأضاف الدكتور الخوري: "يمكن أن تؤدي الدهون الزائدة إلى ارتفاع مستويات بعض الهرمونات وعوامل أخرى تعزز نمو السرطان. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لسرطانات القولون والكلى والكبد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم النشاط البدني يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، في حين يساعد النشاط البدني المنتظم في التحكم في وزن الجسم وتنظيم مستويات الهرمونات وتقليل الالتهابات".
وأضاف أن أنماط الحياة الحديثة التي تتسم بقلة الحركة وزيادة وقت الجلوس أمام الشاشات، تشكل عوامل مهمة في الإصابة بالسمنة، وهي عامل خطر رئيسي للإصابة بالعديد من أنواع السرطان.
وتشمل العوامل المساهمة الأخرى الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة والسكريات والدهون غير الصحية والتعرض المتزايد للسموم البيئية مثل التلوث والتأخر في التشخيص. وأضاف البروفيسور الشامسي: "قد تلعب العوامل الوراثية والجينية أيضًا دورًا، مما يؤثر على قابلية الإصابة بالسرطان في الأجيال الجديدة".
مكافحة السرطان
ولمكافحة هذه المعدلات المتزايدة من الإصابة بالسرطان، يؤكد الأطباء على أهمية التدابير الوقائية. ويوصون بتعزيز عادات الأكل الصحية من خلال اتباع أنظمة غذائية غنية بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة للوقاية من السمنة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان. وقال الدكتور الخوري: "زيادة النشاط البدني أمر بالغ الأهمية أيضًا للحفاظ على وزن صحي. إن تثقيف الجمهور حول مخاطر السمنة وضمان الوصول إلى الفحوصات المنتظمة وخدمات الرعاية الصحية الوقائية يمكن أن يساعد في الكشف المبكر والوقاية".
إن الانتشار المتزايد للسرطان بين جيل إكس وجيل الألفية، المرتبط بالسمنة والخمول، هو اتجاه مثير للقلق يتطلب الاهتمام الفوري. وتؤكد هذه الدراسة على الحاجة إلى نهج استباقي لتغيير نمط الحياة لحماية الصحة والتخفيف من خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل.