ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب في الإمارات

أكد أطباء أن معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب في الإمارات العربية المتحدة تتزايد.

وقال البروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، إن هناك زيادة في عدد الحالات لدى جيل إكس والألفية.

وتتوافق تعليقات البروفيسور الشامسي مع البحث الأخير الذي أجرته مجلة "لانسيت" للصحة العامة، والذي يكشف أن جيل إكس والألفية هم أكثر عرضة للإصابة بـ 17 نوعاً من السرطان مقارنة بالأجيال الأكبر سناً. وتكشف الدراسة أن جميع أنواع السرطان الـ 17 مرتبطة بالسمنة وقلة النشاط البدني.