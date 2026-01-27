ارتفاع متوقع في أسعار البنزين بالإمارات خلال فبراير

قد ترتفع أسعار البنزين في الإمارات لشهر فبراير 2026 بعد زيادة في أسعار النفط العالمية في يناير.
بلغ متوسط سعر إغلاق نفط برنت 63.47 دولارًا للبرميل هذا الشهر، مقارنة بـ 61.51 دولارًا في ديسمبر 2025، بسبب مخاوف تعطل الإمدادات من إيران وفنزويلا وسط التوترات الجيوسياسية.
سجل خام برنت أعلى إغلاق عند 66.52 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من هذا الشهر. صباح الثلاثاء، استقر خام برنت وغرب تكساس الوسيط عند 65.5 و 60.6 دولارًا للبرميل على التوالي.
في الإمارات، تم تسعير الأنواع الثلاثة من البنزين سوبر 98، خاص 95، وإي-بلس بـ 2.53 درهم، 2.42 درهم، و 2.34 درهم للتر على التوالي، لشهر يناير، بانخفاض طفيف مقارنة بالشهر السابق.
العدد المتزايد من المركبات في الإمارات يغذي المزيد من الطلب على البنزين والديزل. وفقًا لأدنوك للتوزيع، أكبر بائع وقود بالتجزئة في الإمارات، فقد حققت أعلى أحجام وقود لتسعة أشهر في تاريخها، بإجمالي 11.7 مليار لتر حيث أضافت 85 محطة خدمة جديدة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، ليصل إجمالي حجم شبكتها إلى 977.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial، إن أسواق الطاقة أعادت تسعير النفط الخام بأسعار أعلى وسط تجدد التركيز الأمريكي على إيران.
“إن نشر الأصول البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط يثير مخاوف بشأن التصعيد المحتمل وتعطيل الإمدادات. هذه العلاوة على المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى عدم اليقين التشغيلي الأخير في اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC)، دفعت صناديق التحوط إلى زيادة مراكزها الصعودية في النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس في الأسبوع المنتهي في 20 يناير،” قال.
ومع ذلك، أشارت فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى أن علاوة المخاطر الجيوسياسية للنفط من المرجح أن تظل محدودة بسبب زيادة المعروض في السوق العالمية، على الرغم من زيادة تقلبات أسعار النفط.
“يمكن أن تستوعب السوق التي تعاني من زيادة المعروض أي اضطرابات محتملة في الإمدادات من إيران. من المرجح أن تكون الزيادات المحتملة في الإمدادات على المدى القصير من فنزويلا صغيرة، بينما ستكون الزيادة الأكثر جوهرية على المدى الطويل صعبة للغاية. سيكون الموقف الاستراتيجي المستقبلي لأوبك بشأن الحجم مقابل القيمة مهمًا في تشكيل سوق النفط،” جاء في تقرير بحثي.