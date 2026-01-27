ارتفاع متوقع في أسعار البنزين بالإمارات خلال فبراير

“يمكن أن تستوعب السوق التي تعاني من زيادة المعروض أي اضطرابات محتملة في الإمدادات من إيران. من المرجح أن تكون الزيادات المحتملة في الإمدادات على المدى القصير من فنزويلا صغيرة، بينما ستكون الزيادة الأكثر جوهرية على المدى الطويل صعبة للغاية. سيكون الموقف الاستراتيجي المستقبلي لأوبك بشأن الحجم مقابل القيمة مهمًا في تشكيل سوق النفط،” جاء في تقرير بحثي.