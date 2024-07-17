ارتفاع مبيعات الذهب بين المقيمين خلال العطلة الصيفية
تمت موازنة الانخفاض في مشتريات السياح للذهب في الإمارات خلال العطلة الصيفية بزيادة في مبيعات المقيمين الأجانب الذين يشترون المجوهرات الثمينة من أجل الهدايا والاحتفالات وبأسعار محلية أرخص أثناء عودتهم إلى بلدانهم الأصلية لقضاء عطلة الموسم.
ويعد الصيف ذروة موسم السفر إلى الخارج في دولة الإمارات، حيث يسافر العديد من الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو إلى وجهات أكثر برودة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ويساهم تزايد عدد سكان دولة الإمارات ، وخاصة المغتربين الآسيويين، إلى حد كبير في نمو مبيعات المجوهرات الذهبية.
وقال "شملال أحمد"، المدير التنفيذي للعمليات الدولية في "مالابار جولد آند دايموندز" : "تعد المجوهرات هدية ذات قيمة كبيرة، مما يجعل من شرائها عملية شائعة لدى المقيمين الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية، كما توفر دبي للمستهلكين مجموعة واسعة من التصاميم من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض أسعار الذهب في دبي بنسبة 10-15 في المائة مقارنة بدول مثل الهند، فمن المنطقي مالياً للمغتربين شراء المجوهرات هنا. علاوة على ذلك، فإن السفر إلى الوطن غالباً ما يتضمن المشاركة في الاحتفالات والاحتفالات الثقافية، حيث يعد ارتداء المجوهرات جزءاً أساسياً من التقاليد".
وقال أحمد أنّ الزيادة الملحوظة في المبيعات تستمر عادة حتى منتصف يوليو، ثم تنتعش المبيعات مرة أخرى قرب نهاية أغسطس قبل موسم الأعياد.
وقال "جون بول ألوكاس"، العضو المنتدب لمجموعة (جويالوكاس Joyalukkas)، أن هناك اتجاهاً شائعاً ملحوظاً بين المغتربين لشراء المزيد من المجوهرات الذهبية أثناء زيارتهم لبلدانهم الأصلية في الصيف.
وأضاف: "غالباً ما يكون الدافع وراء هذا الاتجاه هو أسعار الذهب المواتية هنا مقارنة بالبلد المضيف، إلى جانب المزايا والإعفاءات الضريبية المحتملة. وبهذا، يمكن للمغتربين الاستفادة من ذلك".
وقال "أنيل داناك"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كانز للمجوهرات، على غرار أقرانه، أن المغتربين يشترون المجوهرات الذهبية قبل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية لقضاء إجازاتهم السنوية لتقديم الذهب كهدايا للعائلة والأصدقاء أو كاستثمار آمن.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي لعام 2023 أنّ الطلب على المجوهرات الذهبية في الربع الثالث بلغ 9.2 طن مقارنة بـ 9.7 طن في الربع الأول، و10.6 مليون في الربع الثاني، و10.3 طن في الربع الرابع.
ويتراجع شراء المجوهرات الذهبية من قبل السياح خلال فصل الصيف بسبب انخفاض عدد الزوار القادمين إلى البلاد. لكن المبيعات ترتفع خلال موسم المهرجانات والشتاء.
وقال شملال أحمد أن الصيف هو فترة السفر القصوى للمغتربين بسبب العطلات المدرسية، والحصة الأكبر من مبيعات مجوهراتهم خلال هذه الفترة تأتي من العملاء المقيمين.
ردود فعل متباينة
تباينت ردود أفعال تجار الذهب على صعيد مبيعات المجوهرات في موسم الصيف الحالي.
وقال جون الوكاس: "لقد لاحظنا ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات المجوهرات الذهبية هذا الصيف مقارنة بالمواسم الماضية. وهذه علامة جيدة لتجار المجوهرات وكذلك الاقتصاد لأنها تشير إلى ارتفاع القوة الشرائية، ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل: زيادة تدفق السياح وزيادة الاحتفالات مثل حفلات الزفاف والمهرجانات والانتعاش الاقتصادي الأوسع الذي يعزز ثقة المستهلك والإنفاق. من الآمن أن نقول إننا في العصر الذهبي للمجوهرات".
وأضاف أن هناك مزيجاً كبيراً من المقيمين والسياح الذين ساهموا في مبيعات المجوهرات الذهبية خلال فصل الصيف.
وقال أنيل داناك أنه على الرغم من التغيرات في ديناميكيات موسم الصيف، فإن مبيعات المجوهرات الذهبية لم ترتفع هذا العام. وأضاف: "في الواقع، انخفضت المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية وتقلب أسعار الذهب".
وأضاف أنه خلال هذا الصيف، فإن المشترين الرئيسيين للمجوهرات الذهبية هم الآسيويون.