ارتفاع مبيعات الذهب بين المقيمين خلال العطلة الصيفية

وقال "شملال أحمد"، المدير التنفيذي للعمليات الدولية في "مالابار جولد آند دايموندز" : "تعد المجوهرات هدية ذات قيمة كبيرة، مما يجعل من شرائها عملية شائعة لدى المقيمين الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية، كما توفر دبي للمستهلكين مجموعة واسعة من التصاميم من جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض أسعار الذهب في دبي بنسبة 10-15 في المائة مقارنة بدول مثل الهند، فمن المنطقي مالياً للمغتربين شراء المجوهرات هنا. علاوة على ذلك، فإن السفر إلى الوطن غالباً ما يتضمن المشاركة في الاحتفالات والاحتفالات الثقافية، حيث يعد ارتداء المجوهرات جزءاً أساسياً من التقاليد".