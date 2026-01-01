ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وفرصة لتشكل الضباب في الإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس في دولة الإمارات يوم الخميس 2 يناير صحواً إلى غائم جزئياً، وذلك وفقاً للمركز الوطني للأرصاد
وسيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
سترتفع درجات الحرارة، حيث ستشهد أبوظبي والشارقة درجة حرارة قصوى تصل إلى 23 درجة مئوية، بينما تسجل دبي ارتفاعاً يصل إلى 24 درجة مئوية. وستشهد الإمارات درجات حرارة صغرى تبلغ 16 و12 و16 درجة مئوية.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الاتجاه الجنوبي الغربي إلى الشمالي الغربي. وبينما ستتحرك في الغالب ضمن نطاق 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة، إلا أنها قد تصل سرعتها إلى 35 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.