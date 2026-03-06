ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالإمارات غداً السبت

كما ذكر المركز أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. ومن المتوقع هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً، حيث ستكون الهبات لطيفة وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.