ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالإمارات غداً السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة يوم السبت (7 مارس).
وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على المناطق الغربية والساحلية، مع ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة.
وستنخفض درجات الحرارة في أبوظبي لتصل إلى 17 درجة مئوية، بينما ستسجل دبي درجة حرارة صغرى تصل إلى 20 درجة مئوية.
كما ذكر المركز أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. ومن المتوقع هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً، حيث ستكون الهبات لطيفة وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
أما حالة البحر، فسيكون مضطرباً في الصباح الباكر، ثم يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.