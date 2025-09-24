ارتفاع رسوم التأشيرات الأمريكية يُعزز الطلب على الإقامة الذهبية في الإمارات

يتوقع خبراء في مجال الهجرة أن يزداد الطلب على برامج الإقامة طويلة الأجل في الإمارات، مثل التأشيرة الذهبية وتأشيرة العمل الحر وتأشيرة العمل عن بعد، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن رسوم جديدة تصل إلى 100,000 دولار لطلبات تأشيرة H-1B للموظفين الأجانب.

وقال غوراف كيسواني، مؤسس والمدير العام لشركة "جي إس بي" الاستشارية في دبي، أن هناك زيادة ملحوظة في الاستفسارات حول التأشيرة الذهبية للإمارات من السوق الأمريكية. وأعرب عن اعتقاده بأن الرسوم الباهظة لتأشيرة H-1B قد تكون حافزًا لزيادة اهتمام حاملي تأشيرة H-1B والبطاقة الخضراء بخيارات الاستثمار والإقامة طويلة الأجل في الإمارات.

وأضاف كيسواني: "سيكون هناك طلب أكبر على التأشيرة الذهبية، وتأشيرة العمل عن بعد، وتأشيرة العمل الحر. وسيقوم العمال في الولايات المتحدة إما بإنشاء كيان بسيط في الإمارات للعمل بعقد واحد مع الشركة الأمريكية، أو سيحصلون على تأشيرة عمل حر."

وأشار كيسواني إلى أن الإمارات توفر بيئة جذابة للهنود غير المقيمين، حيث تعكس نمط الحياة والبيئة المالية المتاحة في الولايات المتحدة. وقال إن عملاءه من الولايات المتحدة، وخاصة الهنود، أصبحوا الآن ثاني أكبر مجموعة تستفسر عن برامج الإقامة في الإمارات.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

الإمارات.. بديل جذاب للكفاءات العالمية

وصف شايان سلطان، الشريك في شركة "فراغومن"، رسوم تأشيرة H-1B الجديدة بأنها تحول كبير في سياسة الهجرة الأمريكية. وقال إن الإمارات تظل مركزًا جذابًا للمهنيين والمستثمرين المهرة الذين يبحثون عن خيارات إقامة.

وأضاف سلطان: "لقد وضعت برامج الإقامة طويلة الأجل، والتأشيرات المرتبطة بالملكية العقارية، وترتيبات العمل عن بعد، الإمارات في مصاف الوجهات التي يمكن للمهنيين فيها الجمع بين الفرص الوظيفية ومستوى معيشي مرتفع. وهذا أمر مهم بشكل خاص للعاملين ذوي المهارات العالية، بمن فيهم العاملون في قطاع التكنولوجيا، الذين يسعون إلى خيارات تنقل عالمية."