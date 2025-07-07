ارتفاع درجة الحرارة في العين مع رطوبة ليلية بالساحل

مع بلوغ فصل الصيف ذروته في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض مناطق الدولة، وخاصةً في مدينة العين، إلى 46 درجة مئوية اليوم الاثنين 7 يوليو، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. في المقابل، ستشهد أبوظبي ودبي درجات حرارة قصوى تصل إلى 38 درجة مئوية.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن السكان يجب أن يستعدوا أيضًا لظروف رطبة ليلة الاثنين، وتمتد حتى صباح الثلاثاء، خاصة في بعض المناطق الساحلية.

عمومًا، سيبقى الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تهب من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، وقد تشتد أحيانًا لتصل إلى 40 كم/ساعة.

ويكون البحر مضطرباً أحياناً، يتحول تدريجياً إلى متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.