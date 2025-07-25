أمطار متوقعة وارتفاع درجات الحرارة في الإمارات اليوم

يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار في بعض مناطق الدولة يوم الجمعة 25 يوليو، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، مع ضباب خفيف أحيانًا. وهناك احتمال لتشكل سحب حملية شرقية، تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، وقد تكون مصحوبة بأمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب.
وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار، سرعتها 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
أصدرت السلطات تنبيهًا باللونين الأحمر والأصفر للضباب في المناطق المحددة في الخريطة أدناه:
وجاء في التنبيه أنه سيكون هناك "تشكل ضباب مع تدهور في الرؤية الأفقية".
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 43 درجة مئوية كحد أقصى و32 درجة مئوية كحد أدنى، في حين تصل في دبي إلى 44 درجة مئوية كحد أقصى و32 درجة مئوية كحد أدنى.
ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في الشارقة إلى 44 درجة مئوية والصغرى إلى 31 درجة مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في أجزاء من البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، نتيجة امتداد أنظمة الضغط المنخفض السطحي والعلوي، إلى جانب منطقة التقارب المدارية (ITCZ).
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تشكل سحب ممطرة من الجمعة 25 يوليو إلى الاثنين 28 يوليو، خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية وبعض المناطق الداخلية. قد تؤدي هذه السحب إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، مع احتمال حدوث عواصف رعدية ورياح قوية.
ويقول الخبراء إن من المتوقع أن تستمر هذه الأنماط بشكل متقطع على مدى الأيام القليلة المقبلة - مع توقع نظام أكثر نشاطًا في الفترة من 25 إلى 26 يوليو/تموز.
وقال الدكتور أحمد حبيب، الخبير المخضرم في الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، لصحيفة الخليج تايمز في وقت سابق إن النشاط الجوي الأخير مرتبط بمجموعة من الأنظمة الجوية، بما في ذلك نظام الضغط المنخفض الذي يتحرك من الشرق، والهواء المحمل بالرطوبة من بحر العرب، والتحول شمالاً لمنطقة التقارب المدارية (ITCZ).