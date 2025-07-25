أمطار متوقعة وارتفاع درجات الحرارة في الإمارات اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، مع ضباب خفيف أحيانًا. وهناك احتمال لتشكل سحب حملية شرقية، تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، وقد تكون مصحوبة بأمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة.